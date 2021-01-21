增5座大廈須強檢　包括安蔭邨德蔭樓、麗港城5座及富榮花園2座

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-01-21 17:51

第四波疫情持續，今日（21日）新增70宗確診個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，再增5座大廈被列入強制檢測範圍，其中2座位於油尖旺強制檢測範圍，至於另外3座則分別為安蔭邨德蔭樓、麗港城5座及旺角富榮花園2座，當中德蔭樓有3個單位受影響，累計7名確診者。

張竹君表示，今日再有3座大廈，因有兩個或以上單位確診，被列入強制檢測範圍，包括安蔭邨德蔭樓，有3個單位受影響，之前另一個單位有明顯源頭，第三個單位再有不明個案，目前累計三個單位，位於不同層數、方向，分別涉及3人、1人及3人。

張補充，德蔭樓第一個單位個案由1月5日發病，家人在檢疫中心確診，第二個單位的個案由1月14日發病，本身有相關個案，不是同住，為有源頭個案，故第一個個案關係較弱，至於第三個單位，一家人分別於9日、15日及19日發病，為無源頭個案，不知跟之前個案有沒有關連。

藍田麗港城。（資料圖片／羅君豪攝）

另外，第二座大廈是麗港城5座，2個單位受影響，位於不同層數、方向，分別涉及4人及1人；第三座大廈是旺角富榮花園2座，3個單位受影響，之前2個單位皆有源頭，但第3個單位無源頭，其中2個單位同座向，分別涉及1人、3人及1人麗港城5座早前有保安員確診，被問及與住戶確診有沒有關連，張竹君指需再調查

至於在油尖旺強制檢測範圍，再有2座大廈納入檢測，分別是吳松街121號、渡船街7-10號，分別各有1人確診。

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