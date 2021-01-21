新冠疫苗︱衞生署委員會建議　院舍院友、職員優先接種　醫護第二

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-01-21 18:25

政府將為市民安排接種新冠疫苗，早前政府指會先為優先組別人士接種，衞生署衞生防護中心轄下的兩個委員會今天（21日）發表建議，提倡「安老院舍／殘疾人士院舍和其他院舍設施的院友及職員」是優先組別的首位，應最先為這類別人士接種；其次是「醫療機構人員及其他具較高感染風險的必要服務人員、及六十歲或以上人士」，第三是「年齡介乎16至59歲有長期健康問題的人士」。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會，以及新發現及動物傳染病科學委員會，今日（21日）就在本港使用新冠疫苗發表「暫擬共識建議」，有關建議於委員會在1月7日舉行的聯合會議後達成。

現時委員會的建議聚焦於兩款疫苗，分別由「復星／BioNTech」供應的「BNT162b2」及阿斯利康供應的「AZD1222」，委員會認為，兩款疫苗均需接種兩劑，接種人士須以同一款疫苗完成兩次注射。而接種疫苗應優先考慮在感染新冠肺炎後可能出現嚴重情況或死亡的高危組別；具較高風險可能接觸新冠病毒，並在感染後將病毒傳染給易受感染和體弱者的組別／對維持社會必要運作尤其重要的人士。

委員會建議的優先組別次序如下： 首位：安老院舍／殘疾人士院舍和其他院舍設施的院友及職員； 次位：醫療機構人員及其他具較高2019冠狀病毒病感染風險的必要服務人員、及六十歲或以上人士；及 第三位：年齡介乎16至59歲有長期健康問題的人士。

政府將為市民安排接種新冠疫苗。（資料圖片）

該會議亦邀請了行政長官專家顧問團出席，會議檢視了新冠肺炎的流行病學最新科學實證及臨床特徵、有關政府採購的新冠疫苗已公布的臨床數據、本地數據，以及海外衞生當局的建議和實踐經驗。

有關委員會會議就使用新冠疫苗暫擬共識建議考慮的科學證據及理據詳情，已上載衞生防護中心網頁（只備英文版）。因應新冠疫苗第三期臨床測試的安全及效能新增數據、國際科學進展和本地監管發展，委員會的暫擬建議將會予以更新。