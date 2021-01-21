政壇諸事町︳71歲譚耀宗分享注射國藥新冠疫苗：幼針拮落去唔痛

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-01-21 16:05

全國人大常委會正在北京召開，全國人大常委、民建聯前主席譚耀宗今日（21日）接受民建聯主席李慧琼視像訪問，分享接種內地國藥新冠疫苗的過程和感受，提到接種過程少於一小時，而且實際接種時並無痛楚，「針拮落去就唔痛嘅，因為針都好幼」。 譚耀宗又重申今次會議沒有香港議題，而且最近兩次會議都沒有，提到即使有臨時加插議程，一般在開會首日亦已作通知，除非有特殊原因不作公布。

全國人大常委譚耀宗憶述，要捲起衣袖至在膊頭上三角肌的位置接種疫苗。（資料圖片）

人員提醒：接種後出現痕癢、痛楚等無問題

現年71歲的譚耀宗分享昨日接種新冠肺炎疫苗，指當時花了少於一小時，先有人向他提出注意事項，例如是否不適合接種人士，包括6個月以下的兒童、孕婦、嚴重高血壓人士等都不適合。

他憶述，當時要捲起衣袖至在膊頭上三角肌的位置接種，並非在血管注射，而且劑量只是0.5毫升，「針拮落去就唔痛嘅，因為針都好幼」，而且注射很快完成。有關人員亦向譚耀宗指，如果接種後24小時有不良反應，例如痕癢、痛楚等，甚至有輕微症狀都沒有問題，一般兩三天內便會康復。譚又指，他需要在兩至四星期內注射第二劑疫苗，屆時在北京或深圳注射都可以，只要都是國藥的同款疫苗即可。

譚耀宗指，國藥疫苗現時是內地主要的接種疫苗，而本港已預訂的科興疫苗則是與外國合作的疫苗，加上另外三種仍未獲批接種的疫苗，內地共研製了五種疫苗。

譚耀宗重申今次會議未見香港相關議程

至於近日熱議人大常委會議程會否提到針對港人BNO的問題，譚耀宗指重申今次會議沒有香港議題，而且最近兩次會議都沒有，提到即使有臨時加插議程，一般在開會首日亦已作通知，除非有特殊原因不作公布。他表示，人大常委會近期有不少修訂法例方面的工作，今次會議有19項議程，時間相當緊張。他指，今次議程大部分與民生有關，包括有關醫師、法律援助、家庭教育等不同方面都有新制訂的法律。