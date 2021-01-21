新冠疫苗｜多國不滿輝瑞無法準時交貨　意大利擬發起訴訟

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-01-21 17:20

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球多國肆虐，各國焦急等待藥廠運送疫苗，但藥廠輝瑞（Pfizer）未能向多國如期交貨，要暫時減少交貨量，引起意大利、加拿大、德國等國不滿，其中意大利政府1月19日表示，計劃採取法律行動。

輝瑞為了長遠提升疫苗產量，在比利時一個工廠展開升級工程，但此影響到目前的製造疫苗進度，引來多國不滿。德國衞生部長施潘（Jens Spahn）1月20日表示，輝瑞與生物科技公司BioNTech臨時通知要延遲交貨的做法是「討厭的」（annoying），令德國的疫苗接種計劃面對更大挑戰。

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據德國衞生部1月15日所指，輝瑞通知歐盟將要暫時減少交貨量，原因與比利時工廠的建造工程有關。之後有至少6個歐盟會員國不滿，透過歐盟委員會要求輝瑞進一步解釋。

意大利擬發起訴訟

意大利抗疫特別專員阿爾庫里（Domenico Arcuri）1月19日晚上發聲明表示，計劃對輝瑞採取法律行動。意大利官員當天與輝瑞代表談判，但阿爾庫里表示磋商結果未如理想，他稱意大利將在未來數天提出民事甚至是刑事的指控。

美國有線新聞網絡（CNN）1月20日報道，加拿大的一些領袖也在為此苦惱，輝瑞已發出通知，由於比利時工廠的問題持續，加拿大下周將未能收到任何疫苗。