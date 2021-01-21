戶戶送deliveroo終止拒印巴裔外賣員送餐顧客賬戶

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-22 14:39

本港新冠肺炎疫情持續，社會上偶爾出現指責的聲音，如認為某部分群體抗疫不力。油尖旺區議員、民主派的陳嘉朗今晚（21日）在Facebook指，有戶戶送（Deliveroo）客戶在附註要求，不接受印度裔及巴基斯坦裔居民處理其外賣訂單。其後戶戶送回應，已永久終止該名顧客的賬戶，重申對任何種族歧視採取零容忍政策，強調「絕對不能接受此等言論。」 平等機會委員會主席朱敏健今日亦撰文提到少數族裔，指對確診者污名化，甚至標籤和指責是不公平，只會加深社會的鴻溝和加劇矛盾。他憶述兩個月前油麻地火災中，不乏港人仍願意與少數群體互相扶持，認為團結力量和同理心是無分種族，攜手抗疫才是明智之舉。

區議員網上公開外賣速遞員投訴

陳嘉朗今晚在Facebook撰文表示，最近接獲戶戶送（Deliveroo）外賣速遞員的投訴，稱在外賣平台的訂單上，有客戶在附註要求，不接受印度裔及巴基斯坦裔人士處理其外賣訂單。 他認為該要求涉及歧視的行為，更影響他們的工作機會，或違反《種族歧視條例》，因此向戶戶送要求對事件作深入調查。

其後戶戶送公關部主管Greg Kwan在陳嘉朗FB發文回應，稱對該事件十分重視，為顧客留下不恰當的送餐備註，感到十分難過，並強調「絕對不能接受此等言論」。Greg Kwan重申，對任何種族歧視問題採取零容忍政策，認為顧客與送餐員應互相尊重，因此在得悉事件後已即時調查，並已永久終止該名顧客的賬戶；如得悉任何同類事件發生，會盡快採取相應行動。

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平機會主席：疫情顯露人性不善一面

與此同時，平機會主席朱敏健今日亦發文提到少數族裔的問題。他指，本港正處於艱難時刻，疫情彰顯了人性的光輝，同時也顯露了人性不善的一面。他認為，今年可謂是人性與病毒的對抗，「類似電影中人類對抗外星生物的情節。」他觀察到疫情持續令人精神緊張，逐漸失去包容和同理心，容易把憤怒的矛頭指向代罪羔羊；例如疫情爆發初期，國內人士成為眾矢之的，後來是跳舞群組和外傭遭到針對，以至近日矛頭則指向油尖旺區的少數族裔群體。

朱敏健認為，對確診者污名化，甚示標籤和指責是不公平，只會加深社會的鴻溝和加劇矛盾，對抗疫的並無建設性作用。（資料圖片／高仲明攝）

斥傳媒以種族偏見、標籤、歧視、生活苦況作題材

朱敏健認為若將少數不幸染疫，成為某群組的確診者污名化，甚至標籤和指責，是不公平。他呼籲市民應謹記確診者為一小撮人，概括和以偏蓋全是錯誤，更是危險的誤導，只會加深社會的鴻溝和加劇矛盾，對抗疫並無建設性作用。他認為這種概括印象源於對群體缺乏了解，亦是一種偏見和定型。

朱亦提到，其實香港社會不乏主流和少數群體互相扶持、彼此尊重和幫助的情況；惟傳媒以概括性描述，來凸顯少數族裔的不同之處，常以種族偏見、標籤、歧視和生活苦況，作為少數族裔的題材，以吸引受眾注意，卻較少採用不同角度，以反擊以上描述報道的方法。

病毒的傳播不分膚色，拆除種族壁壘，攜手抗疫才是明智之舉。 平機會主席朱敏健

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舉油麻地火災作例 指也有非少數族裔群體支援

朱舉例指，兩個月前油麻地火災，不幸奪去8名尼泊爾人的性命，並造成多人受傷。平機會與受影響的尼泊爾人交談時，得知他們不僅受少數族裔群體的支援，其他人亦樂於幫助他們。他指，從傳媒報道刊登的照片可見，部分港人在事故地點燃點蠟燭和獻花，相信他們或與死者並不相識，僅出於基本人性和尊重生命致哀。

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病毒的傳播不分膚色 指香港需要包容體諒

朱表示，從悲劇中看到憐憫之心，認為團結力量和同理心是無分種族。因此他希望更多報道，將採用該角度作剖析，聚焦於不同群體間的共通點，而非彼此的差異。他再次呼籲，當心文化定型觀念，避免「一刀切」的看法，指香港現在最需要的是包容體諒、團結一致。

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