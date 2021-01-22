新冠肺炎｜兩海外居民專航返抵澳門　當局嚴陣以待　終證一人確診

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-22 03:06

兩班載有澳門居民的澳門航空航班昨晚從日本東京抵達澳門，一名43歲女居民經2次新冠病毒快速檢測呈陽性，已送往仁伯爵綜合醫院隔離病房治療，8名機上附近座位人士在高頂公共衛生臨床中心接受醫學觀察。其餘100人則送往鷺環海天度假酒店接受21天的隔離醫學觀察。

兩班航班分別為澳門航空NX861及NX867，分別於21日當地時間下午4時零7分、下午5時30分從東京起飛返回澳門。共109名乘客由英國、葡萄牙、日本、愛爾蘭、荷蘭、美國、瑞士、澳大利亞、韓國、印尼、法國、阿聯酋、西班牙、意大利14個始發地出發，包括55男54女， 65歲以上5名、12至17歲10名、0至2歲2名。

所有乘客登機前均須穿高規格防護裝備，包括防護衣、戴口罩和面盾，經兩次體體溫檢測正常後才可登機，並須於胸前佩戴標示有座位號和姓名的名牌，登機後須嚴格按航空公司安排的座位就坐，以減低交叉感染的風險。

兩航班分別於晚上7時51分和9時18分降落澳門國際機場，當局即時在機場對所有乘客和機組人員進行核酸檢測。此外對飛機及相關設施進行消毒處理。

澳門政府提前預備防疫專航

澳門政府早前收到航空公司通知，有115名澳民居民乘坐商業航班從外地回澳，即召開多次跨部門會議，經評估後認為，返澳居民包括始發地為英國或葡萄牙等高風險地區，且航段途經多個國際機場，出現輸入性個案的風險不低，甚至可能出現變種病毒引起的個案，因此，已提前做好各方面的準備和預案，以確保不會出現社區傳播，亦不需啟動內地人員往來的熔斷機制。除衛生部門新冠病毒應變協調中心成員外，澳門航空、澳門國際機場專營股份有限公司工作人員亦參與相關的工作。

購買機票卻未返澳的6名澳門居民，有1名因在英國核酸檢測呈陽性未能登機，另5名因私人原因未登機，所以最後返澳人數為109名。

居民出發前已收到政府發出的乘客防疫須知，準備好個人防護裝備和啓程前72小時內的病毒核酸陰性證明，以及同意並簽署《旅途及返澳後注意事項確認書》。在航程中，航空公司要求乘客全程穿着個人防護裝備，避免在機上走動，盡量減少飲食及使用洗手間，減少與機組人員接觸的機會。

相關乘客目前按情況已分別進入仁伯爵綜合醫院隔離病房、高頂公共衛生臨床中心、鷺環海天度假酒店進行隔離治療或醫學觀察，全程作封閉管理。在指定酒店接受醫學觀察的人士，須嚴格遵守相應的防疫要求，不能離開酒店房間，期間總共需接受4次核酸檢測。21天後須再接受最少7天自我健康管理。酒店工作人員亦須配備相應的防護裝備，並減少與接受醫學觀察人士的接觸。