荔枝角收押所用量近年超負荷　懲教署申重建3大樓增410羈留名額

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-22 14:03

懲教署就荔枝角收押所重建計劃向城規會提出申請， 擬議重建範圍包括3棟相連大樓， 將可提供容納810名羈留人士的懲教名額，較現時增加410個。擬議重建亦需將地盤擴展至北面、現不屬於收押所範圍內的斜坡。 懲教署指，收押所多年來的平均每天使用率超過100％，而為容納不斷增加的羈留人士，重建後建築物內將安置更多附屬懲教設施。

懲教署指，為容納不斷增加的羈留人士須重建荔枝角收押所。（資料圖片）

懲教署向城規會申請重建荔枝角收押所，當中包括3棟相連的大樓，分別為樓高12層的入口大樓、樓高13層的北面大樓，及樓高13層的南面大樓。入口大樓與南面大樓在地面及2樓相連，而南面大樓與北面大樓在1至13樓相連。

擬增懲教設施：為容納不斷增加的羈留人士

懲教署指，擬議重建將可容納810名羈留人士，較現時增加410個，並可提供更多探訪窗格、公務探訪室、醫療設施及更生設施、即羈留人士空間。為容納不斷增加的羈留人士，同一建築物內將安置更多附屬懲教設施。此外，為減低擬議重建的總體建築物高度，需將 地盤擴展至北面現不屬於荔枝角收押所邊界內的斜坡。

懲教署指，雖已一直進行改善工程及改建鄰接建築物作懲教用途，以提供額外懲教名額，荔枝角收押所仍面對持續過度擠迫的情況，多年來的平均每天使用率超過100％。因應政 府推動發展智能監獄和採納創新技術的倡議，保安局獲政策支持重建荔枝角收押所，包括 引入經擴充的輔助數據中心，提升運作效率為羈留人士和懲教人員提供一個可持續和智能的監獄環境。

東山臺前嶺南小學地皮擬改建住宅

此外，嶺南教育機構就東山臺前嶺南小學及嶺南幼稚（兒）園用地申請改劃土地用途，包括將涉及劃為「政府、機構或社區(4)」的用地，轉為住宅用途，擬建住宅分為東、西翼，可提供14伙單位。申請人指，於過去10年嘗試將用地作為教育用途，但於2015年提出換地被反對，而申請涉及地盤自2013年起空置。