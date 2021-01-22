強制檢測大廈｜將軍澳君傲灣、茵怡花園上榜　油麻地深水埗多4幢

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-22 18:38

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（22日）宣布，新增確診個案61宗，本地個案佔55宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增4幢大廈列作強制檢測大廈，包括將軍澳君傲灣3座，茵怡花園3座、元朗喜利大廈、柴灣悅翠苑。至於油麻地及深水埗指定強制檢測範圍，亦各增兩幢大廈，包括炮台街35號、炮台街65至70號、大南街260號、桂林街95號。 張竹君指，患者或有排泄物排至污水渠，當大廈污水檢驗結果呈陽性，或因隱形患者未做檢測，「污水渠搵到陽性，就唔代表嗰棟大廈喉管有問題。」

▼1月22日列作強制檢測大廈▼

君傲灣3座兩個單位有居民確確 同一座向

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增4幢大廈有2個或以上單位確診，列強制檢測大廈，包括將軍澳君傲灣3座，兩個單位為同一座向，但樓層不同，分別有2人及1人確診。

此外，另有3幢大廈均有兩個單位各有1人確診，同樣位於同層但互相不熟悉，包括將軍澳茵怡花園3座、元朗喜利大廈、柴灣悅翠苑。

▼1月22日，鴨寮街、黃金電腦商場人流銳減▼

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油麻地碧街再有劏房住戶中招

另外深水埗指定強制檢測範圍，亦增兩幢大廈納入強制檢測，同樣各有1個單位有1人確診，包括大南街260號、桂林街95號。

至於油麻地指定強制檢測範圍，亦新增兩幢大廈納入強制檢測，同樣各有1個單位有1人確診，包括炮台街35號、炮台街65至70號。

張竹君續指，油麻地碧街不少個案屬劏房住戶，今日亦有1人確診，現時正檢視情況，懷疑傳播原因為劏房，因有時難以識別單位是否劏房，故當局會派員「再掃一次」，並安排同一劏房的住戶送進檢疫中心。

張竹君指，患者或有排泄物排至污水渠，「污水渠搵到陽性，就唔代表嗰棟大廈喉管有問題。」（李澤彤攝）

問到油尖旺區污水樣本呈陽性，居民應否撤離。張竹君回應，假設所住的地方有確診個案，患者的排泄物或排至污水渠。若香港大學及相關部門檢驗樣本，並發現污水呈陽性時，而大廈未出現確診個案，可能是有隱形患者未做檢測。「污水渠搵到陽性，就唔代表嗰棟大廈喉管有問題，係兩樣嘢。」

▼1月22日，油麻地「廟街疫區」持續爆疫▼

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▼1.21深水埗指定區域居民到檢測站接受病毒檢測▼