新冠肺炎｜陳肇始承認機組人員將須檢疫14天　因現多個變種病毒

撰文： 張嘉敏 陳淑霞 最後更新日期： 2021-01-22 12:24

新冠肺炎疫情持續一年，食物及衞生局局長陳肇始接受香港電台專訪時透露，現時獲豁免檢疫的機組人員，將來於抵港後需要於指定酒店檢疫14天。她於訪問中未有透露將何時收緊有關安排，僅稱向機組人員表示不好意思。

政府擬收緊機組人員豁免檢疫的安排。（資料圖片）

政府擬收緊機組人員豁免檢疫的安排，食物及衞生局局長陳肇始接受港台訪問時承認，因應全球疫情爆發嚴重，並出現多種變種病毒，在滴水不漏及嚴防輸入的大前提下，要收緊豁免檢疫安排。她稱，將來機組人員抵港後需要於指定酒店檢疫14天，向他們表示不好意思。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日於商台節目上提到，較早前曾探討有關機組人員於酒店檢疫14天的相關安排，但近期並無參與相關討論。但認為從醫學角度考慮，由高風險地區回港人士，不論職業都應接受隔離檢疫，否則可能成為檢疫漏洞。

許樹昌指，原先機組人員可獲豁免檢疫，是基於人性化考量，因考慮到此舉或令他們無法和家人見面。不過，因機組人員於家中未必有獨立房間或洗手間，如從高風險返港亦有傳播風險角度，「病毒不會分你做咩職業」。但他同時提到，有關安排亦需視乎機組人員抵達海外時，於當地的逗留情況，「有無出社區定留在酒店。」

食物及衞生局局長陳肇始接受港台訪問時承認，將要求機組人員抵港後需要於指定酒店檢疫14天。（資料圖片）

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