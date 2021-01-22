新冠肺炎｜陳肇始否認向醫護罷工讓步　洽購第四款疫苗非國藥研發

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-22 13:41

新冠肺炎疫情持續一年，內地研發的科興疫苗目前未能提供充足數據供政府疫苗顧問專家委員會批准使用。食物及衞生局局長陳肇始接受港台訪問時表示，政府非放棄採購科興疫苗，並透露正與第四間疫苗供應商商討採購事宜，但表明不會是國藥研發的疫苗。

至於去年曾有醫護人員罷工要求政府封關，陳肇始指當時政府關閉關口決定非向罷工讓步，形容政府政策是「慢咗話俾大家知」。

食物及衞生局局長陳肇始指，政府非放棄採購科興疫苗。（資料圖片）

政府非放棄採購科興疫苗

國內研發的科興疫苗目前未能提供充足數據，疫苗委員會現時建議聚焦於兩款疫苗，分別由「復星／BioNTech」及阿斯利康供應的疫苗批准使用。食物及衞生局局長陳肇始於港台專訪時稱，不同國家的研究數據都有不同，會等待科興提供最終報告再決定，稱政府非放棄採購科興疫苗。而她指，最新估計BioNTech的疫苗要2月底才能運送到港，會與供應商研究能否提早送達。

她透露正與第四間疫苗供應商商討採購事宜，要求對方提交數據。不過，由於已經簽訂保密協議，未能透露是哪個供應商，但表明不會是內地另一供應商國藥研發的疫苗。

陳肇始於訪問中指，政府其後宣布關閉羅湖等四個關口，否認為向罷工醫護讓步。（資料圖片）

政策「慢咗話俾大家知」

去年疫情爆發初期，曾有醫護人員罷工要求政府封關。陳肇始於訪問指，政府其後宣布關閉羅湖等四個關口，否認為向罷工醫護讓步。她說，有人批評政府工作慢，但政策決定並非一按掣便發生，很多時是準備好但未能公布，形容是「慢咗話俾大家知」，強調並非因罷工醫護人數眾多而讓步。

對於當時政府未有要求經高鐵抵港人士申報健康狀況，陳肇始否認是怕得罪中央才不實施有關措施。她指，政府很早期便禁止來自武漢的人士入境，形容措施已夠嚴厲；而衞生署當時對病毒認識不足，評估後認為在入境時量體溫，便足以堵截確診者入境。不過當時未料無病徵人士亦會帶病毒，最終失守。

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指市民抗疫鬆懈：好難個個都好聽話

她指，對於個案未能清零，政府當然有責任，但指「市民好難個個都好聽話」，稱沒有市民配合，實施防疫措施時會很困難。她說，同一系列的措施於第四波時實施效用較第三波時低，認為市民在抗疫疲勞下有所鬆懈。

陳肇始又回顧一年的抗疫工作，形容每一波疫情經驗令政府改善防疫策略，但承認部份措施有更周詳思考，包括年宵花市安排，及禁止午市堂食等。她指，建制派或會有不同意見和看法，而她的工作或許未能達到他們的期望，但會繼續聆聽和改善。她又表示，未來會盡最大努力，帶領食衞局和衞生署等前行。

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