科興疫苗報告無影　政府或再揀　6款滅活疫苗處三期研究包括國藥

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-01-22 18:30

港府正與不同藥廠洽購新冠疫苗，政府疫苗顧問專家及接種計劃專責小組成員曾浩輝今早（22日）在電台節目表示，若科興生物一直未能提交第三期研究的完整報告，當局可能需要在同屬滅活疫苗的技術平台物色其他疫苗選擇。 現時共有6款滅活疫苗進入了第三期臨床研究，當中4款屬於內地研發疫苗，有本港藥劑師認為國藥疫苗是當中的首選，因為內地不少人已經接種，多個國家亦有購買，國藥的生產線也強大，相信供應快速。不過，他強調前提是國藥也需先提交完整的數據，以證明其安全性、有效性、品質均無問題。

圖為2020年12月25日由新華社發布的照片，相中是北京生物製品研究所有限責任公司一個廠房內，已包裝好的國藥疫苗。（AP）

曾浩輝今早在商台節目表示，「如果科興真係嚟緊一路都唔得（不提交報告），都可能要有兩手準備，睇睇同一樣嘅科技平台會唔會有其他選擇。」意味政府或會考慮其他滅活疫苗。

現時共有6款滅活疫苗進入了第三期臨床研究，包括印度企業巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）的疫苗、哈薩克斯坦生物安全問題研究所（Developers: Research Institute for Biological Safety Problems Rep of Kazakhstan）的疫苗，餘下的4款都是內地研發的疫苗，分別是國藥北京生物制品研究所、國藥武漢生物制品研究所、科興生物、中國醫學科學院醫學生物學研究所的疫苗。

國藥稱疫苗保護率達79.34%

當中「國藥北京生物制品研究所」在去年12月30日公布，新冠病毒滅活疫苗第三期臨床試驗期中分析數據結果顯示，疫苗保護率達79.34%，其後獲得國家藥監局批准有條件上市。國家衛生健康委疾控局監察專員王斌於本周三（20日）表示，全國共有1500萬人次已接種新型疫苗，會逐步擴大接種範圍至老人和兒童。不過未知1500萬人次當中有多少人是接種國藥北京生物制品研究所的疫苗。

梁栢賢認為，部分年紀大、體弱的人士未必適合接種BioNTech的疫苗，政府希望尋找另一款滅活疫苗，以供這類人士接種。（資料圖片／李澤彤攝）

政府疫苗接種計劃專責小組成員梁栢賢認為，部分年紀大、體弱的人士未必適合接種德國BioNTech的疫苗，政府希望尋找另一款滅活疫苗，以供這類人士接種，若科興最後不提交申請，可以考慮其他滅活疫苗，而內地有不少人已經接種國藥疫苗，「睇到效用唔錯，都係一個選擇。」

國藥集團中國生物的新冠滅活疫苗獲准附條件上市。（新華社）

國藥疫苗是6款滅活疫苗中的首選

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明就認為，國藥疫苗是6款滅活疫苗中的首選，因為內地不少人已經接種，香港可以根據內地民眾接種後的反應、副作用去推斷港人接種後的反應，「因為係同一樣人種，個反應、副作用都會好接近」，而且多個國家亦有購買，國藥的生產線也強大，相信供應快速。

不過，國藥現時仍未公開完整的數據報告，也未於國際期刊發表報告，未能得知不同年齡層的有效率等資料，崔俊明表示，港府應先向國藥索取完整的數據，以證明其安全性、有效性、品質均無問題。國藥集團是由國務院國資委直接管理的中央醫藥企業，崔俊明稱，若國藥的數據無問題，港府可以尋求內地政府協助，分配部分國藥疫苗予香港。