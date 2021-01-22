科興疫苗倘未交數據港府或物色其他　曾浩輝料每區日供二千人接種

撰文： 周禮希 陳淑霞 胡家欣 最後更新日期： 2021-01-22 11:04

港府計劃農曆新年後為市民接種新冠肺炎疫苗，前衞生防護中心總監、政府疫苗顧問及接種計劃專責小組成員曾浩輝今早（22日）在商台節目表示，原定最早來港、國內研發的科興疫苗目前未能提供充足數據供政府專家顧問委員會批准使用，政府已要求科興盡快提供。他又提到，倘科興一直未予提交，當局或需在同屬滅活疫苗的技術平台物色其他疫苗選擇。 曾又表示，暫計劃全港18區至少有一個接種中心，每日每區約可為2000人接種。

曾浩輝表示，暫計劃全港18區至少有一個接種中心，每日每區約可為2000人接種。(資料圖片)

目前科興主要欠缺臨床研究 特別是安全性效率

曾浩輝提到，目前科興主要欠缺臨床研究，特別是安全性效率方面。他強調，專家顧問委員會著重科學研究，要有科學期刊等數據，他知道科興除了在巴西研究，亦有在印尼、智利等地進行研究，政府有向他們要求盡快取得數據，但至今仍然只有其他國家官員在記者會等場合提及的數據。



有指科興目前未有長者方面的疫苗數據，曾浩輝表示，有留意到不同報道，始終未見報告詳細內容，他們的底線是專家委員會通過，重點是科學數據上有資料。曾浩輝不排除科興疫苗最終可供應個別年齡群組使用，舉例指BioNTech與內地復星合作的疫苗亦不適用於16歲以下人士。會否引入國藥疫苗 若科興未能提數據 或物色其他

他又提到，政府早前購入的疫苗數字足夠香港人口使用，更是已「預鬆了」，以備不時之需，視乎有否其他選擇。 被問到港府會否引入同屬中國製造的國藥疫苗，他指，倘科興一直未能提供數據，當局可能需要在同屬滅活疫苗的技術平台物色其他疫苗選擇，他了解港府為引入科興疫苗做了很多前期功夫，雙方亦經歷多輪商討。

▼ 科興疫苗從實驗室到市場需經七大步驟 ▼

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暫定接種中心每日可約為2000人接種



至於接種時機，曾浩輝指，政府一直希望在農曆年後可以開始接種，相信當局短期內將有所公布。他指目前有兩個因素有所影響，首先是疫苗來港方面希望不會有延誤，但他們一定會先做好準備工作，暫計劃全港18區都至少有一個接種中心，有一定規模，例如每個中心每日約可為2000人接種。他指，為了做好人流控制等，確保不會浪費疫苗，屆時將設有網上預約系統，但日後不排除放寬預約安排。曾浩輝重申，衛生署會有專家作獨立審視，市民接種疫苗後出現懷疑嚴重副作用情況，會調查是否與疫苗實際相關。



被問到本港市民接種疫苗意願不大時，他指是棘手問題，本港倘如英美般疫情嚴重，市民意願或有不同，當其他國家公布大型疫苗報告的副作用時，民間廣傳亦有負面影響，公眾須謹慎分析判斷。

衞生署衞生防護中心轄下兩個委員會建議，院舍院友及職員優先接種，其次是醫護人員。(資料圖片)

衞生防護中心轄下科學委員會發表暫擬共識，建議聚焦兩款疫苗，分別是復星/BioNTech供應的疫苗，以及阿斯利康供應的另一款疫苗，建議優次是首先為安老或殘疾人士院舍院友及職員接種。



許樹昌：科興較先與港府接洽 應先待數據

政府專家顧問、新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌於同一電台節目受訪時表示，本港第三波疫情滲入安老院，有90名長者感染後離世，優先為院舍接種，可保障院友，同時亦可防範無病徵職員於院內傳播。至於接種形式方面，他指仍須等待挪威及德國數據審視，他又指，目前仍未掌握科興的臨床數據，國藥亦未有發表第3期試驗數據，由於科興較先與港府接洽，認為應要先給予科興提交數據的機會。

呼吸系統科專科醫生梁子超則認為，現時所有疫苗報告都是片面，不論是核酸或牛津疫苗，數據並不齊全，現階段的建議仍十分初步，呼籲大眾毋須太擔心。他認為，接種前應留意全球首先引用疫苗的經驗，包括接種一、兩針後的負作用及成效，以作參考。