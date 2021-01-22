三警涉記事冊內作假案　高院官認為關鍵字可另作別解　裁上訴得直

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-01-22 18:12

三名東九龍衝鋒隊警員被指在調查一宗毒品案時，被指在口供或警察記事冊內作虛假陳述，訛稱在疑犯褲袋內搜出疑似毒品。他們被裁定妨礙司法公正罪成，被判囚10星期。他們不服提出上訴。高等法院法官今(22日)頒下判辭，指三名警員在書面紀錄中所指的「搜查」，不是伸手入口袋探物的那種，亦可涵蓋命令受查人士拿東西出來，認為他們記錄事件的方法有商榷餘地，但是否作虛假陳述，仍存合理疑點，遂裁定他們上訴得直。

上訴人：警員鄧文祖、女警李軒賴及警長伍肇龍，原被控於2016年12月20日至2017年1月22日，就蕭志邦被捕一案，在他們的口供或警察記事冊內作虛假陳述。

閉路電視未見曾搜身

原審裁判官在裁決時指，上訴人的口供或警察記事冊記錄，鄧文祖在蕭的長褲右邊近膝的褲袋，搜出一個黃色的錢包，內有懷疑毒品等。但從閉路電視可見，鄧未有搜身。蕭被三名上訴人截停後，曾用左手把物件扔到身後草叢，而李軒賴到草叢尋找。原審裁判官認為，三名上訴人作虛假陳述。

三名上訴人

截停搜查或只是下令拿出東西

惟高等法院法官指出，上訴人的書面紀錄不單是「搜查」，而是「截停、搜查」。法官認為，「搜查」在本案中必須與「截停」一同理解。書面紀錄所指的，很可能是權力的使用，而不是伸手入口袋探物的那種搜查。「搜查」極有可能涵蓋對被搜查人作出要求或給予指示，要他從口袋裏將東西拿出。因此，「搜出」亦可能是指搜查後的結果。

上訴人或未見蕭曾放手入褲袋

法官續指，從閉路電視可見，蕭先是從右邊褲袋取出至少一件物品，以右手把一個看似身份證的東西給鄧。之後，他的左手短暫放在他的左後褲袋內，繼而將一個相信是黃色錢包扔在花槽。因應三名上訴人當時的位置，可能沒有見到蕭把左手放入左後褲袋。法官不能抺殺，三位上訴人認為黃色錢包，是從蕭右邊褲袋取出。

紀錄省略值得商榷但不屬虛假陳述

法官又指，控辯雙方在原審時已同恴，本案非「砌生豬肉」的案件，涉案毒品的確是由蕭管有。三名上訴人只是在書面紀錄省略蕭將毒品扔在花槽的插曲。法官認為，他們的做法有商榷之處，但其遺漏不屬虛假陳述，只是令警察記事冊及證人口供不全面及不完整。

法官裁定他們的口供和警察記事冊是否虛假陳述，存合理疑點，疑點利益歸上訴人，遂裁三人上訴得直。

案件編號：HCMA119/2019