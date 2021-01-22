宇宙最強甄子丹一個打十個　親解應徵消防點解勿講「一個救十個」

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-01-22 19:12

消防員救急扶危，加上體能好、強壯，與著名詠春「一代宗師」葉問一樣，一向為不少市民心目中的英雄、偶像，《葉問》電影中的經典對白「一個打十個」更令不少人津津樂道。新一季的消防招聘將至，消防處今日（22日）於Facebook上載一段短片，由助理消防區長黃家浩扮演「消防員報考人」，接受「考官」甄子丹面試時，黃家浩稱可「一個救十個」，未料即被甄子丹狠狠DQ，教訓他「當消防不能英雄主義」，向將到場考核者「放水」，強調部門團體精神為最重要。

甄子丹扮演消防處考官面試報考人黃家浩，指他稱「一個人救十個人」想法，不符合要求，「當消防不能英雄主義」。（消防署facebook專頁截圖）

這段27秒的宣傳片段中，甄子丹飾演的考官「甄子丹」，對外貌與他有幾分相似的「報考人」、助理消防區長黃家浩進行面試。甄先問他為何先後報考消防處多個職位，黃想也不想即回答，「十個，我要一個人救十個。」

甄即不慌不忙，問他「係咪睇甄子丹的電影太多？」他指消防處部門講求團隊精神，並非英雄主義，暗示他的面試失敗。片段末段留有「待續」二字，未知之後劇情。

片段上載短短數小時，即有不少網民留言及「畀like」，而處方標籤 「驚喜陸續有嚟」，似乎將會有不同片段或帖文推出。

直至去年11月，消防處共有1,879名救護員、107名救護主任及3,592名消防員。根據資料顯示，上一輪的消防員（行動/海務）報考人數為1,403人，當中有173人成功錄取，比率為12.69%。