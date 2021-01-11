新冠肺炎｜青衣救護站小型爆發　消防處關閉消毒　51人須檢疫

本港新冠肺炎疫情持續，青衣救護站出現小型爆發，累計3名救護員染疫。消防處今日（11日）晚上表示，3名救護員上周仍有上班，而港珠澳大橋救護站亦有一名救護人員於今日初步確診，該名救護人員曾經到過青衣救護站。 消防處續指，由於不能排除青衣救護站有環境污染，已按衞生防護中心建議，決定暫時關閉青衣救護站進行深層消毒，另外，處方經追蹤後暫時有一名文職及50名救護人員被界定為密切接觸者須檢疫。

青衣救護站爆發小型感染，將關閉消毒，救護站今日（11日）晚上關燈暫停運作。（讀者提供圖片）

4染疫救護員曾處理過確診患者

消防處回覆查詢表示，截至今日下午5時，消防處共有兩名隷屬青衣救護站的救護人員確診，確診日期分別為本月8日及本月10日，最後上班日期為本月7日及本月9日。另外，一名隷屬青衣救護站的救護人員於昨日初步確診，其最後上班日為本月9日。

另外，港珠澳大橋救護站亦有一名救護人員於今日初步確診，該名救護人員於本月6日當值期間曾到青衣救護站，昨日最後上班。以上救護人員均曾處理過確診患者，過程中有穿着合適的個人防護裝備。

衞生防護中心：不排除青衣救護站有環境污染

消防處已即時與衞生防護中心聯絡及跟進個案，並為相關單位內的設施及確診人員曾接觸的工具和車輛進行徹底消毒。衞生防護中心詳細審視上述情況後，由於不能排除青衣救護站有環境污染，衞生防護中心建議暫時關閉青衣救護站進行深層消毒。處方已連續數日安排專責人員／服務承辦商／相關部門為青衣救護站進行徹底清潔及消毒。

或更多員工列為密切接觸者

處方亦已將曾與確診屬員有接觸的人員名單提交予衞生防護中心，暫時共有一名文職人員及50名救護人員被界定為密切接觸者而需要接受檢疫觀察。現時衞生防護中心仍在進行接觸者追蹤工作，本處會根據最新的情況及衞生防護中心的建議，繼續提交相關資料，不排除將會有更多屬員需接受檢疫觀察。

消防處又指出，因應疫情的發展，較早前已提升處理一般救護召喚的基本個人防護裝備。而處理懷疑或確診感染個案的個人防護裝備則為N95口罩、眼罩或即棄面罩、手套、保護袍及用後即棄帽。此外，前線人員可因應現場情況進行風險評估，例如為病人施行高風險治理程序前，提升個人防護裝備至處理懷疑或確診個案等級。

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