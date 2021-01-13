青衣救護站爆疫　消防處：近百救護檢疫　學員月底上前線

本港新冠肺炎疫情肆虐，青衣救護站出現小型感染需關閉，至少5名救護員染疫，多人須檢疫隔離，令前線人手緊張，《香港01》獲悉，消防處會安排一批未畢業的「操班仔」學員及教官補位。 消防處今日（13日）回覆查詢表示，至今有96名救護人員須檢疫，導致人手臨時短缺，處方除抽調「特別支援隊」補位，亦確認會調動合適的救護學員擔任隨員與前線工作。

消防處表示，到今有96名救護員須檢疫，導致人手短缺。（資料圖片）

《香港01》接獲消息，因應青衣救護站關閉，消防處早前安排約十名未畢業的救護學員上前線，夥拍救護教官出車填補前線人手。

消防處表示，截至今日下午2時，衞生防護中心仍在進行接觸者追蹤工作，暫時共有96名救護人員需要離開行動崗位前往檢疫中心接受檢疫觀察，以致救護總區行動組人手出現臨時短缺。因應以上情況，處方已馬上抽調「特別支援隊」的救護人員填補相關空缺，以減低屬員因接受檢疫觀察而對本處救護服務行動效率的即時影響。

本月25日派至前線做緊急工作

消防處續指，因應前線人手的行動需要，處方亦調動合適的救護學員參與前線救護工作，擔任救護車隨員。該批救護學員已完成基礎訓練的核心課程，並通過所有終期評核，而將於一個多星期後，即本月25日正式調派至救護總區行動單位執行前線緊急救護工作。

消防處重申，首名隸屬⻘⾐救護站的救護⼈員於本⽉8⽇初步確診後，消防處已即時與衞生署衞生防護中心聯絡及跟進個案，至今青衣救護站及港珠澳大橋救護站累計共有5名救護人員確診。處方指經衞生防護中心詳細審視情況後，由於不能排除青衣救護站有環境污染，因此處方因應衞生防護中心的建議，安排了大量相關的前線救護人員暫時在家工作，直至病毒檢測結果呈陰性後方可恢復行動職務。

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