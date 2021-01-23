強制檢測大廈｜9大廈居民最遲25日檢測　6屬油麻地深水埗指定區域

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-23 02:09

疫情持續反覆，衞生署周五（22日）公布新增61宗確診個案。政府深夜就強制檢測公告刊憲，將9幢大廈納入強制檢測。其中3幢位於指定區域外，分別為柴灣悦翠苑、將軍澳茵怡花園第3座及元朗喜利大廈；另外四幢位於油敦指定區域內，當中3幢因污水樣本檢測持續呈陽性，另一幢因出現一宗個案；2幢位於深水埗指定區域的大廈，同樣因有居民確診需列強制檢測大廈。

有9幢大廈刊憲須強制檢測。

根據公告，任何在1月9日至22日期間曾身處所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於1月25日或之前接受檢測。受檢人士若在1月20日至1月22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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為落實上述地區的強制檢測公告，政府今日（23日）會在柴灣悦翠苑、元朗擊壤路五人足球場及將軍澳茵怡花園增設流動採樣站。位於楓樹街遊樂場的流動採樣站會延長服務至1月25日（星期一）。

各區向公眾提供免費2019冠狀病毒病核酸檢測服務的流動採樣站，開放日期延長。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。



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