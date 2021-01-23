確診大廈｜患者住所全覽　油尖旺增34宗　君傲灣上榜免強檢

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-23 01:50

本港新冠肺炎疫情持續，周五（22日）新增61宗確診個案，55宗本地個案中，有26宗為源頭不明，累計增至9,929宗。根據衛生防護中心晚上發放的疫廈名單，油尖旺區再增34宗個案，當中8宗位於指定區域內，涉及5幢大廈，而核心範圍內並未有新增大廈。而深水埗指定區域，亦新增2宗個案共涉2幢大廈。

將軍澳君傲灣3座增一名源頭不明患者，衞生防護中心傳染病處主任張竹君在周五記者會上曾指暫定該大廈居民需強制檢測，但晚上公布的強制檢測公告，則沒有該大廈。近14日君傲灣另有兩宗個案，但居於2座。

8名患者居油麻地指定區域

根據衛生防護中心晚上發放的疫廈名單，有34宗居住於油尖旺區，當中8宗居於指定區域中，涉及炮台街35號、啟儀閣、常安大廈常安護老中心、寶倫大廈共5幢大廈，而核心範圍內並未有新增大廈。另有2宗個案為於指定區域旁的街道，分別是嘉齡樓、廟街264號。

至於油尖旺區其他大廈包括：上海街678號、大安樓、正康大樓、君怡酒店、砵蘭街33C 號、砵蘭街74號、眾坊街59A號、祥興大廈、港灣豪庭9座、華源大廈、順利大廈A座、碧街13號、碧街17號、廟街264號、廣東道816號。

然而翻查資料發現，其中油麻地碧街17號於1月15日出現首宗個案，至今約一周時間，連同新增個案，一共有8人確診。

有9幢大廈刊憲須強制檢測。

另外，深水埗的指定區域亦新增2宗個案，分別位於大南街260號、桂林街95號。而九龍其他地區亦新增5宗個案，其中九龍城佔3宗，位於東禧閣、華麗大廈、黃埔花園3期翠楊苑 4座。觀塘亦佔2宗，位於安達邨禮達樓、麗港城7座。

柴灣悅翠苑、新翠花園上榜

至於港島方面，東區及中西區共佔10宗共8幢大廈，其中3宗為酒店，分別是華大盛品酒店、華麗都會酒店。其餘大廈包括︰悅翠苑、新威園A座、新翠花園3座、耀東邨耀富樓、皇后大道西155號。而離島區亦新增1宗，為東涌海堤灣畔3座。

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▼1月22日新增曾有確診或疑似個案的大廈名單▼

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將軍澳三座大廈上榜

最後新界區方面，新增14宗共12幢大廈，分別散落在元朗、屯門、葵青、荃灣、西貢、大埔、沙田等地區，新界西以元朗佔5宗最多，包括新時代廣場新時代中城M3座、興發大廈、喜利大廈、朗屏8號2座。其餘大廈為葵青安蔭邨德蔭樓、荃灣梨木樹邨桃樹樓、屯門友愛邨愛樂樓。

而新界東以西貢區佔4宗最多，將軍澳君傲灣3座、茵怡花園3座、康盛花園4座上榜。其餘大廈包括沙田雅典居6座、大埔帝欣苑6座、葵青安蔭邨德蔭樓、荃灣梨木樹邨桃樹樓。

▼1月22日，油麻地「廟街疫區」持續爆疫▼