政府將來港地區分ABC三組 A組不准登機

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-23 08:16

為了讓公眾更容易理解有關規例對曾在中國以外的不同地區逗留人士的登機及強制檢疫要求，政府已把相關指明地區按風險所實施的登機及強制檢疫要求整理為ABC三個組別。因應巴西、愛爾蘭、南非及英國（即A組指明地區）出現不同的新變種病毒，政府已刊憲指明，限制所有於登機當天或之前21天曾逗留A組指明地區超過兩小時的人士，不前會獲准登機來香港。

疫情籠罩全世界，外遊暫仍是種奢想。（梁鵬威攝）

政府刊憲巴西、愛爾蘭、南非及英國屬於A組指明地區。

A組極高風險地區，於登機當天或之前21天曾逗留A組指明地區超過兩小時的人士，不會獲准登機前來香港；

B組非常高風險的地區，須於登機前出示預定起飛時間前72小時內進行的2019冠狀病毒病核酸檢測陰性結果證明；均須在指定檢疫酒店接受強制檢疫21天。

C組中高風險的地區，與AB一樣不論經機場或陸路口岸抵港，均須在指定檢疫酒店接受強制檢疫21天。

中國以外一律21天強制檢疫

中國以外地區逗留的抵港人士的21天強制檢疫要求鑑於全球2019冠狀病毒病的疫情發展，政府今日（1月23日）凌晨6時公布，有必要維持在《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下適用於曾在極高風險的A組指明地區逗留人士登機到港的限制措施，以及《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）、《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）及第599H章下，對曾在中國以外地區逗留的抵港人士的21天強制檢疫要求。