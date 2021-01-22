強制檢測｜港府限機場員工2月強檢　工會引消息︰拒檢者或禁開工

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-22 18:03

機場每天仍有數百至千人由外地抵港，機場員工感染風險高。據了解，港府擬要求全體於機場工作人員接受強制檢測。《香港01》取得機場其中一間公司，向員工發出的通告，指機管局已通知各營辦商，政府要求所有機場工作人員，必須在2月2日至23日內，接受一次免費強制檢測。 目前機場約有6萬人工作。通告又列出需要參與強制檢測人士條件，所有於3月1日至31日內，每周於機場範圍工作至少3天的人士，都必須參與強檢。有工會表示接獲消息，拒絕參與檢測者，或會被禁於3月到機埸開工。

機場空運員工協會總幹事儲漢松指，有機場的服務營辦商近日收到機管局通知，要求員工下月接受強制檢測，但暫時只有部分公司已向員工發出公告，估計詳情部分或未定。據他了解，有部分公司仍正與機管局商討措施細節，如員工是否需持公司發出的文件到檢測中心，才可獲安排免費留取樣本檢測。

根據通告內容，須參與強檢人員包括全部在機場工作的公司、團體、租戶、服務提供者、供應商、承辦商及分判商員工。只要相關人員於3月，會在機場範圍每周工作3天或以上，就必須參與強制檢測。

機場內所有員工都須在2月內完成一次性強制檢測。（資料圖片）

《香港01》取得其中一間機場公司的通告。

工會接消息拒檢者或被禁3月到機場上班

航空同業陣線早前在facebook曾表示，指陣線接獲消息，若於機場工作的員工，拒絕在2月接受檢測，會被禁止3月到機場工作。陣線接受《香港01》查詢時指，目前機管局仍未就安排通知員工，估計仍在準備階段，詳情需向機管局查詢。

航空同業陣線引述消息，指拒絕強檢的機場員工，3月或會被禁到機場工作。（航空同業陣線圖片）

工聯會香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明表示，有聽到相關傳聞，但暫時未有收到確實消息。他認為，因機場有多達6萬人工作，政府如要全體機場員工強檢，就應盡快正式交代。他估計，員工應願意接受安排，但建議機場內設的檢測中心可24小時運作，滿足輪班工作的工友需求。

葉偉明亦期望檢測中心可確保能發出檢測報告，他指，部分公司或會要求工友提交報告確認，但過去曾有已參與檢測的工友，報稱收不到報告。

《香港01》正向機管局查詢，暫未有回覆。

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