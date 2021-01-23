佐敦封區｜封鎖區九成污水監測樣本呈陽性　約1萬人午夜前須強檢

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-23 11:16

新冠肺炎疫情持續，政府於凌晨4時刊憲將佐敦指明受限區域「封區」，在內人士須按政府安排接受強制檢測。 環境局局長黃錦星、食物及衞生局局長陳肇始和民政事務局局長徐英偉今日（23日）巡視後指，封區涉及約1萬人，受影響居民須於午夜前接受強制檢測。因範圍內大廈的污水樣本陽性比例較高，該區九成污水監測點樣本呈陽性，而確診個案多，傳播風險比較高。徐英偉指，封區安排通知時間短，是為避免市民逃走，而日後亦會有執法行動。

環境局局長黃錦星、食物及衞生局局長陳肇始教授和民政事務局局長徐英偉於早上9時見記者。（高仲明攝）

政府派員到老人院上門採樣

環境局局長黃錦星、食物及衞生局局長陳肇始教授和民政事務局局長徐英偉，今日早上9時見記者。他們指，封區安排大概影響約1萬人，而政府亦動員超過3,000人，涉及多個政府部門。區內有一間老人院，政府將派員上門協助採樣，亦可留深喉唾液樣本作檢測，勞福局局長羅致光將會到場視察。受影響人士中，有並非該區居民，如保安等在區內工作的人士，民政處會安排區內的空置臨時熟食中心供他們逗留。

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陳肇始：不排除再有第二次檢測

食物及衞生局局長陳肇始指，於1月1日至20日期間，佐敦區內有162宗確診，涉及56棟大廈；由於感染情況持續嚴峻，封區範圍內的大廈污水樣本持續呈陽性比例，高於指定區內其他大廈，亦比較多三無大廈等，加上確診個案比較多，傳播風險高。她未有提供受限區內的確診數字，稱大概每日有一半個案在核心區內。

陳肇始指，區內51個採樣站於早上已全部投入服務，而至早上9時多已有120人做檢測；而檢測站將全日服務，若太多人可先上樓等候。由於政府已就該區發強制檢測令，於過去14日，於受限區內曾留2小時以上的人，就算現時不在受限區內，同樣要於今日內接受檢測。她指，短時間內希望有序安排檢測，能安排盡快隔離。而由於有人潛伏期較長，會根據檢測後陽性比率等各項數據，不排除再作第二次檢測，但屆時不一定會再封區。

民政事務局局長徐英偉指，當局設有查詢熱線，亦有特別熱線讓少數族裔查詢；若有居民有醫療需要會安排，不建議家屬運送太多物資。

當局向區內人士提供食物等物資。（高仲明攝）

有居民漏夜離開 徐英偉：日後有執法行動

有區內市民不滿通知時間短，亦疑有人於封區前自行離開居所。徐英偉指，通知時間短是避免市民逃走，而日後亦會有執法行動，若市民已參與檢測就要保留結果證明。他稱，就早前強制檢測的安排，亦有跨部門跟進，市民參與檢測率非常高。他稱，執法目的並非要開告票，而是令居民安心，不希望每次檢測「做完就走」，而是為清走區內風險。他舉例指，豐澤樓檢測率達97%，剩餘的為無人居住單位，其後再有污水監測，並再做第二次檢測，找出陽性個案。

環境局局長黃錦星稱，環境局、港大等合作進行污水監測，能夠起預警作用，找出隱性帶病者。他稱，因應疫情將污水監測移到油尖旺區，有污水樣本呈陽性，目前檢測能力已加大一倍。他稱，封區範圍內有九成污水監測點樣本呈陽性。

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