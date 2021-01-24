陳茂波以舉電子手環、銅芯口罩作例：政府積極加強科技應用助抗疫

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-01-24 11:37

財政司司長陳茂波今日（24日）發表網誌，提到一直以來，在財政上全力配合，確保抗疫工作的配備和資源充足，並指政府積極加強科技應用，協助抗疫工作，包括應用於家居隔離工作的電子手環、銅芯口罩等。 他又提到，過去幾年財政預算案，透過政策、資源投放，推動完善創新科技發展，包括培育人才、鼓勵科研、誘導市場需求等，形容多年耕耘，並指「這些工作漸見成效」。

陳茂波表示，創新科技署亦資助了不少防疫產品和科技應用研發項目，例如應用於電梯的「無觸式」按鈕面板。他說，雖然目前仍面對不少挑戰，但相信困難將激勵政府加倍努力，不斷激活創意、探索解決方案，讓創科發展能更好地服務社會，為香港疫後經濟多元發展，帶來更持續動力。

財政司司長陳茂波。（資料圖片／李澤彤攝）

「研究人才庫」計劃至今資助逾6千人才職位



對於過去幾年推出的政策，他說「研究人才庫」計劃至今已資助逾6000個研究人才職位，涉及資助額超過20億元。至於旨在吸納外地科研人才來港的「科技人才入境計劃」，自2018年推出至今，已批出簽證或進入許可予約220人，當中三成人持博士學位。



他又透露，去年6月以先導形式推出「創科實習計劃」有超過1000名大學生受惠，至於用5億推行的「中學IT創新實驗室」計劃，每間中學可申請最高100萬元的資助，舉辦資訊科技相關的課外活動，去年12月推出至今超過40間學校申請。