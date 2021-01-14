創科局智慧城市藍圖2.0 靠大數據預測交通情況　靈活調動鄉郊渡輪

政府於2017年底推出《香港智慧城巿藍圖》，其中逾40項措施已完成或分階段完成。去年年底續推出《香港智慧城巿藍圖2.0》，包含近140項措施。創新及科技局局長薛永恒今（14日）於網上論壇表示，將研究交通大數據系統，助巿民出行。

交通大數據系統助巿民智慧出行

薛永恒表示，智慧出行方面，政府正研究交通大數據系統，以優化交通管理及效率，協助巿民出行。此大數據平台結合交通歷史數據、其他地區車流量等，整合及分析交通情況。政府亦設立智慧交通基金，支援與車輛相關的科技研發及應用。

創新及科技局局長薛永恒表示，政府正研究交通大數據系統，以優化交通管理及效率，協助巿民出行。（資料圖片）

薛永恒解釋，現時巿民多靠不同現行程式獲得交通資訊，但交通大數據系統將能更進一步，幫助巿民掌握實時及未來交通路況、規劃行程，例如巿民可透過平台得知三十分鐘後隧道的交通情況，從而估計當刻所需的交通時間，安排行程。

假日遊客迫爆鄉郊 研智慧交通助疏導街渡乘客

另外，薛永恒表示，正深入與鄉議局商討鄉郊交通及生活情況，推出「智慧鄉村先導計劃」相關措施，希望透過科技改善居住於鄉郊、偏遠地區的居民及旅客生活，例如建設適合鄉村較狹窄的道路使用的智慧交通燈，以及透過利用智慧燈柱收集數據，監察交通人流。

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由於假日期間或較多遊客前往鄉郊地區，正常班次的街渡未必能滿足需求，例如可利用智慧燈柱監察碼頭當時人流，甚至渡輪開出前巿集的人流，估計將乘坐街渡的人數，以科技預早通知船公司去安排街渡，服務巿民。

八達通普及挑戰流動支付 本港手機支付未普及

回顧《香港智慧城巿藍圖1.0》，薛永恒指，香港巿民早在未推出智能手機前已普遍使用八達通，現時本港約95%的居民使用八達通出行、購物、到餐廳用膳等，「因為這個非接觸式的八達通相對較普及，對我們再往前行，即手機付款形成挑戰」，香港需要在推動流動支付上「再加把勁，令我們在好之中前進更好」。