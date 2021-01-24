新冠肺炎｜疫情將數碼化進程推前8至10年　創科就業不跌反升

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-24 10:55

新冠肺炎疫情持續，本港失業率高企。香港科技園公司策略夥伴總監莫偉軒今日（24日）在電台節目中指，疫情將數碼化進程推前8至10年，而創科就業更無跌反升。 創新科技署長潘婷婷亦在同一節目中指，在疫情之下，政府很努力希望透過創新科技，協助市民抗疫防疫，例如推出電子手環、CU Mask等。她指，電子手環包含了超過100個研發項目，形容科研工作需要多年努力，因此研發有必要長期投資。

創新科技署長潘婷婷。（資料圖片/梁鵬威攝）

潘婷婷指，疫情大大影響市民的生活模式，每一個年齡階層都受到影響，因此看到創新科技對生活的重要性。她又指，疫情下政府很努力希望透過創新科技，協助市民抗疫防疫。

潘婷婷舉例指，用作追蹤家居檢疫人士的電子手環，背後包含了超過100個研發項目，才能在緊急的情況下應用；至於CU Mask（銅芯抗疫口罩），研發中心早在2017年有研究成果，後來在短時間改良及再應用。

她形容，科研工作不是「即食麵」，不是「撳掣就有」，需要多年努力，故研發有必要長期投資，又表現出香港研發人員具備能力。

政府5月宣布向全民派發可重用口罩及外科口罩，可重用口罩命名為「銅芯口罩CU MASK」。（資料圖片）

創科就業無跌反升

香港科技園公司策略夥伴總監莫偉軒指，疫情將數碼化進程推前8至10年，雖然最近本港就業率被受關注，但創科就業無跌反升。

他又指，「全球創新指數」在2020年間，本港全球排名第11位，在亞太區更排名第3，僅次於新加坡及南韓。此外，香港更有9間「獨角獸」，即估值達到10億美元以上的新創公司。