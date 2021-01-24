佐敦封區｜鄰近尖沙咀旺角周末人流下降　有一處卻有購物人龍

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-01-24 19:03

佐敦成為全港首個封區進行強制檢疫的地區，連帶導致尖沙咀、旺角等鄰近地區的人流下跌。今日（24日）雖然是星期日，但尖沙咀碼頭及星光大道一帶只有小數市民散步，海港城等鄰近商場行街的市民亦明顯較以往周末少，不過有名店外，依然出現排隊進店購物人龍；旺角方面，人流亦明顯有所下降，唯行人天橋一帶有外傭聚集。

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佐敦一帶持續有確診個案，香港政府引用防疫規例，於昨日（23日）凌晨4時將佐敦封區進行強制檢疫，連帶導致鄰近地區人流下降。縱使今日（24日）是星期日，尖沙咀以及旺角一帶的人流明顯有所下降，甚至與平日無異。

在海港城一間名店外，有長長人龍在店外排隊等候進入購物。（馬煒傑攝）

海港城名店排長龍 Don Don Donki罕見付款不用排隊

記者今日下午到尖沙咀一帶視察，即使今日為星期日，尖沙咀碼頭以及星光大道一帶附近並不多人，只有小數市民在海旁散步、跑步及釣魚；而鄰近商場海港城人流雖較碼頭多，但都少於平日周未水平，唯廣東道一帶部分名店有顧客排隊光顧，人龍有數十人。

至於早前有確診人士到訪，位於尖沙咀美麗華廣場2期的Don Don Donki，亦有別於以往周末「迫爆」的情況，甚至平日大排長龍的收銀櫃檯亦未見人龍。

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

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佐敦指明「受限區域」，即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街。（政府新聞處圖片）

而旺角方面，人流則較尖沙咀為多，但都比平日周未少，平時較多市民聚集等候的旺角站E出口明顯較以往少人；廣華醫院對開登打士街一帶的小食店仍然吸引不少市民光顧，西洋菜街附近人流亦與平日相約；而旺角道行人天橋一帶則一如以往周末，有不少外傭聚集。

▼佐敦指明「受限區域」1.23起封鎖▼

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