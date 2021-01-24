佐敦封區│張建宗會竭盡全力盡早完成整個行動　將影響減最低

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-01-24 11:32

政務司司長張建宗指，由1月1日至1月20日，「佐敦指定區域」共錄得162宗確診個案，涉及56幢大廈。情況有機會在短時間內惡化，令人擔心，為盡快截斷病毒在社區的傳播鏈，政府以戰時思維迅速採取果斷措施，昨日﹙1月23日﹚清晨四時宣布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，限制在佐敦指明「受限區域」（即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街）內的人士，須按政府安排接受強制檢測，並在所有受檢人士大致確定檢測結果前留在處所內。 他指，會竭盡全力盡早完成整個行動，爭取把對市民日常生活的影響減到最低。

（政務司司長網誌圖片）

張建宗指，政府首次實施「留在原處所」檢測令，圍封小區展開更進一步的「須檢必檢」行動，並爭取在48小時內完成。另外，政府會為行動不便的人士和長者，包括安老院舍的院友安排上門採樣或自行採集深喉唾液樣本。同時，政府會為居民準備簡單食物及清潔用品；會竭盡全力盡早完成整個行動，爭取把對市民日常生活的影響減到最低。



他又指，自強制檢測開始實施兩個月以來，截至1月18日，超過256,000人於社區檢測中心接受免費強制檢測，其中有241個樣本為初步陽性，陽性比率為0.09%。另一方面，在推行有病徵人士強制檢測期間，截至1月13日，共有超過56,000個有病徵人士獲私家醫生發出書面指示須接受強制檢測，當中錄得超過242宗陽性個案，陽性比率為0.43%。

不斷透過「須檢必檢」、「應檢盡檢」及「願檢盡檢」截斷傳播鏈



新冠肺炎的傳播可以是完全無徵兆，每一個個案都有可能引起一個大型群組。目前疫情仍然反覆，政府不斷透過並擴大「須檢必檢」、「應檢盡檢」及「願檢盡檢」三方面的檢測措施，截斷病毒在社區的隱形傳播鏈。

而過去一年的抗疫經驗顯示，精準和迅速的檢測具有一定成效，政府會嚴肅跟進受檢人士有否遵守強制檢測公告，加強執法。他提醒市民為己，為人，為社會，必須遵守相關的檢測公告，盡快接受檢測。每位市民多走一步，多出一分力，對遏制疫情至為重要。即使不屬強制檢測範圍的市民，亦應主動接受「應檢盡檢」和「願檢盡檢」的檢測。

佐敦封區的「受限區域」踏入第二日情況

+ 5 + 5 + 5

他指，歸根究底，在這場抗疫持久戰中，除了強制檢測和執法外，抗疫也靠市民自律及合作，在意識和行動上配合政府抗疫，保持自覺性、警覺性，及自我保護意識。