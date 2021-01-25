佐敦封區｜政府凌晨3時許宣布解封　最後拍門找出110人逾時未檢測

撰文： 麥凱茵 曹家駿 最後更新日期： 2021-01-25 04:23

本港第四波新冠肺炎疫情持續，佐敦一帶的指定區域，由周六（23日）凌晨4時起被封鎖成為「受限區域」，政府當局為區內居民強制檢測，期間區內所有人「禁足」，同時亦表明，目標在周一（25日）凌晨零時前完成檢測工作，並正式撤銷封鎖。 最終政府在凌晨3時21分宣布行動結束，即時撤銷佐敦封區令。政府表示，是次行動約7,000名居民接受檢測，發現13個確診個案，有關確診人士和其密切接觸者已經被送往隔離中心或醫院治理。

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公告生效後。現場工作人員隨即拆除行人路封條，之後才重開車路。政府表示，原定目標是在約48小時完成此行動，以達致「同心抗疫，小區『清零』」的目標，得到受檢居民、相關政府部門的工作人員及檢測承辦商同心協力，行動提早在今日凌晨零時結束。

政府指在這次行動中，動員16個部門超過3,000名人員，包括1,600名紀律部隊人員，安排落實宣告和公告。

▼佐敦封區內居民下午6時起可離開▼

共派出13000個杯麵

發言人指本着「以人為本」的態度落實這次強制檢測，為受檢人士提供了多種食物取用，包括6,500個食物包（內含即食麵、意大利粉、罐頭食品等）、13,000個杯麵、9,100包湯包（雞或豬）、約15,600個生果、9,000個蛋糕、9 000包荳奶、8,000罐易揭式罐頭火腿豬肉或吞拿魚、4,000罐罐頭粟米、2,000包即食麵及6,500包麵包，以確保受檢人士三餐安排；亦為受檢人士提供一盒口罩和一些清潔用品、搓手液等，協助受檢人士抗疫。

473戶拍門無人應 將會追查

期間工作人員進行共3,650 戶家訪，其中有約473戶在過程中沒有任何人應門。發言人稱，在這些住戶中，有部分座落於「受限區域」並無撤離的大廈，以及包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部份單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進和追查區內沒有回應的單位。

強制檢測限期為23日午夜。當局稱在24日派遣很多人員 在「限制區域」內的處所，要求仍未有檢測的人士盡快去檢測，發現約有110人在限期前未有檢測，並立即安排檢測。

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運輸署隨即宣布，因應佐敦指明「受限區域」作出的臨時交通及運輸安排，已經結束。上海街的相關路段已重新開放通車，北海街、西貢街、寧波街、新填地街及廟街的相關路段正陸續重新開放通車。相關的巴士路線 （包括九巴第36B、46、203E、260X、268B、269B號線及城巴第E21X號線）及九龍區專線小巴路線 （包括第3、74及74S號線）將會於上午首班車恢復行走原有路線；封閉道路內的公共小巴站、的士上落客點、停車場及停車位亦會重新開放。

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▼佐敦封區第二日情況▼

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▼佐敦封區張建宗等人視察情況▼

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▼1月23日佐敦封區 被封鎖居民如何自處▼

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▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

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