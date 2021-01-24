佐敦封區｜政府周六採樣深水埗大廈污水　區議員指市民憂準備封區

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-24 23:03

本港第四波新冠肺炎疫情持續，政府昨日（23日)凌晨在佐敦設「受限區域」，居民獲得檢測結果前不得外出。較早前，深水埗的確診個案持續增加，被劃作「指定區域」，大廈凡有一個案便須全幢居民強制檢測。

深水埗（南昌南）區議員李庭豐表示，昨日（23日）起有政府人員在區內進行環境採樣，擔心深水埗成為第二個禁足的目標。他指「指定區域」的範圍比佐敦大，更覆蓋所有地鐵站的出入口，同時區內亦有不少劏房住戶、少數族裔等，因此質疑措施的成效。

環保署證實對污水渠進行污水監察

李庭豐表示，昨日早上10時，看到政府當局的人員在深水埗「指定區域」一帶，搭建帳篷進行環境採樣，並持續至今天，範圍包括楓樹街、桂林街、北河街、大埔道等。他推斷政府人員於環境較惡劣，或較多食肆排污的後巷抽樣採樣。

據悉，環保署證實於深水埗、油麻地一帶，近期曾出現確診個案的大廈附近，對污水渠進行污水監察，但當局暫時未有監測數據提供。

深水埗多「三無大廈」、劏房

李亦指，深水埗與油尖旺區相似，如「三無大廈」、劏房住戶、少數族裔等，而該區居民較多屬低收入家庭，「佢哋人工唔高，冇可能用咁多錢買防疫裝備。」同時，他指深水埗區人口密集，尤其北河街街市一帶熙來攘往，有不少電子及日用品排檔，傳播風險確實較高。

▼佐敦封區內居民下午6時起可離開▼

但李認為，深水埗「指定區域」的範圍比佐敦大，質疑措施的成效，以及政府是否具備能力。他舉例，劏房住戶無住址證明，難以實名登記，不解如何減少漏網之魚，「真係要封都唔知點封，深水埗咁四通八達。」他亦指，「指定區域」覆蓋所有地鐵站的出入口，以及北河街街市，相信封區將影響交通及市民外出，因此不讚同政府封區的措施。

此外，大南街近年成為「文青」的打卡熱點，但李庭豐表示，今日周末街上及店舖的人流明顯減少，亦有不少店主向他反映擔心政府封區，更有店舖已落閘關門。

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