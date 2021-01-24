佐敦封區｜受限區居民落樓買飯　劏房戶：飲湯包當水、食麵包度日

撰文： 黃偉倫 麥凱茵 陳康智 余睿菁 孔繁栩 最後更新日期： 2021-01-24 20:10

政府周六( 23日）凌晨宣布封鎖佐敦部分區域，民政事務局局長徐英偉今午（24日）傍晚宣布，在受限區域的市民如已接受病毒檢測，獲陰性結果，並佩戴手環者，在下午6時便可在登記後，於指定出入口進出。 經過2日的「禁足」生活，記者於現場看見不少市民急不及待希望離開，當中部分人出外買飯。有劏房戶坦言，根本無煮食用具烹調獲發的即食麵，家中甚至水煲也欠奉，兩日來只可飲用當局派發的湯包，以及進食麵包度日。他認為政府應預先通知封區，「早啲通知，我（可以）買個煲」。

劏房戶無煲 獲即食麵都無用

傍晚6時後，受限區域的市民陸續離開家門落樓，不少居民下樓購買食物及日用品，區內的店舖亦陸續開門營業，甚至有小孩在街上踏滑板車。劏房戶梁先生表示，家內沒有任何煮食用具，甚至連水煲亦欠奉，急不及待離開受限區域前往買飯。他續指，雖然獲派發即食麵，但無法煮食，只好向職員求助，方獲發麵包，惟始終沒有食水，又沒有水煲，只能直接飲用湯包「當水飲」。

對於突如其來的封區，梁先生表示會給予政府50分，認為為了抗疫亦「無辦法」，但指政府可預先通知，「早啲通知，我（可以）買個煲」。至於政府擔心提早通知會令市民離開，他說：「香港人走去邊？都無人收留。」

食肆負責人指安排混亂、擾民

麥太於區內經營食肆，6時後亦帶同一對兒女落樓。她批評政府安排混亂，應提早通知商戶準備，「損失唔使咁慘重。」對於特首林鄭月娥認為措施並不擾民，麥太反問：「吓？佢唔覺得擾民啊？咁佢可以落嚟問吓。」她續稱，相信大部分居民都認為安排擾民。

至於過去兩日如何度過，麥太表示，孩子都感到沉悶，只能看書、打機。其子表示，現時最希望外出購買紫菜，以及前往公園遊玩。

譚先生表示，他與家人同住，他準備離開封鎖區為家人買食物。他對政府今次的安排「都唔係幾滿意」，認為有症狀的人數天前已離開，最終今次封區僅發現12人確診，不過今次獲派的物資尚算齊全，飲食不成問題。

受檢人士的陰性報告。（余睿菁攝）

陳女士則指，政府準備的食物「唔啱食」，故一解封便外出買食物及飲品，「我想飲咖啡。」她形容「好慘，好似坐監，想喊，好傷心」，又指過去兩日留家只能看電視消磨時間。

任職教師的吳先生表示，當初知悉要封鎖佐敦感徬徨，他理解如早通知會有人撤離，但政府限制出入安排擾民，他批評部政府各部門不協調，家中有行動不便長者，「問好多部門又叫我問其他，仲問我大廈有無其類似情況。」

吳先生又指大廈內有不少少數族裔居住，政府物資被棄置單位外，當中包括午餐肉，質疑政府有否了解過不同族群的需要。