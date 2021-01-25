技術員涉拒捕　速龍警屈起被告腳阻反抗　稱警察有言痛楚使其服從

撰文： 林樂兒 最後更新日期： 2021-01-25 19:41

資訊科技員前年10月「追究警暴」遊行當晚，被指在旺角拒捕，被控抗拒警員執行職務罪。他否認指控，案件今（25日）在西九龍裁判法院開審。事主今由特別通道入庭，並在屏風後作供，他稱當天以「速龍小隊」身份執勤，下車驅散人群時追捕被告，惟對方不斷擺動身體，糾纏間他感到鼻子疼痛。他又指，被告被反手扣上手銬後，仍兩度掙扎，他將之押上警車後，發現自己的鼻子流血。現場影片所見，速龍警在制服被告時曾屈被告的腳，警員解釋這動作不會傷害被告，但愈掙扎會愈痛，並說警察有言：痛楚使其服從。

被告梁霆（32歲）報稱資訊科技員，否認於2019年10月27日在旺角彌敦道近奶路臣街交界，抗拒執行職責的警員A。

奉命下車驅散

控方早前替兩名警員申請匿名令獲批。警員A今日經特別通道上庭，並在屏風後作供。他稱，當日以「速龍小隊」身份執勤，接近午夜時分乘坐便裝車，往彌敦道近奶路臣街掃蕩。因該處約有50名黑衣蒙面人聚集及堵路，他奉命下車驅散，人群立即四散。

被告梁霆否認2019年10月27日在旺角彌敦道近奶路臣抗拒一名速龍小隊的警員拘捕。(林樂兒攝)

在同袍協助下才將被告壓制在地

A指，戴帽蒙面及穿黑色衣物的被告跑入奶路臣街，他隨即追捕，在銀行中心對出門口截停對方。A續道，制服被告時遭到反抗，對方全身不停擺動，糾纏期間感到右邊鼻子疼痛。他在同袍B協助下，才可將被告壓制地上，其後以涉嫌非法集結、違反禁蒙面法及襲警的罪拘捕被告，並反手扣上手銬。

認為流血鼻是被告反抗造成

A謂，由於旁邊多人圍觀及投擲雜物，便把被告搬去地鐵站門口，期間被告突然掙扎，捉住他的衣服，身體左右搖擺。A即時控制被告，並與同袍B押他上警車。A形容，被告踏上警車側門梯級時，腳向後蹬，他遂警告對方不要再反抗。A又說，後來脫下手套摸鼻，發現有血，認為是被告反抗時造成。

控方播出涉案錄影，可見警方把被告壓在地上，有人質疑被告既無掙扎，為何要長時間壓住他，令其面朝地下。而被告遭押上車途中，該聲音再指警方封住被告的面罩，擔心被告難以呼吸。

被告反抗2至3秒

A受盤問時，不同意被告合作地蹲下來、沒有奔跑。他否認一看到被告便馬上把他撲倒地上，聲稱跑近被告時，首先抱住對方，然後用自己身體的重量將之壓住。A及後重看涉案片段，同意警員B在他壓住被告後，迅速跑到其身旁。辯方指該過程只有2至3秒，亦即被告並無如A所述，掙扎30秒。A承認僅得數秒，但堅稱被告有反抗。

痛楚使其服從

錄影亦可見A屈曲被告的雙腳，旁述形容警員「屈佢隻腳，擰佢隻腳」。辯方質問為何要屈腳，A回應是為了減低被告的活動能力，但強調動作不會傷害到被告。他同意片段顯示被告當時無反抗，但當刻覺得有必要才會這樣做。他否認被告曾經喊痛，又指愈掙扎會愈痛，並謂：「我哋警察有一句說話叫『痛楚使其服從』。」

辯方指出，A並非在制服被告期間受傷流鼻血，他只是誇大傷勢，加強被告掙扎的說法；A一概否認。

審訊明續。

案件編號：WKCC878/2020