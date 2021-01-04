運輸工涉拒捕及藏鐳射筆案　官指警員與被告均沒說出實情　裁罪脫

運輸工人前年9月在旺角警署外遭警員追捕，被指被捕時不斷掙扎及藏有鐳射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器及抗拒警務人員兩罪。他否認指控，早前受審，裁判官今（4日）在西九龍法院指追捕的警員作供不合理，認為他與被告均沒有說出實情，裁定拒捕罪不成立。裁判官又指，現場沒有人聚集示威，也無證據顯示被告曾與警員對峙，法庭不能推斷被告攜帶鐳射筆的唯一意圖是用以傷人，故裁定另一罪名亦不成立。

被告陳卓傑（49歲，運輸工人）被控2019年9月22日在港鐵太子站外管有一支發出雷射光束的裝置；並在該站C1出口外抗拒警員24241執行職務。

被告聲稱曾被打至休克數秒

審訊時，辯方稱警員將被告押返警署後，沒有即時帶他往報案室，而是帶他前往電梯大堂，期間更用硬物打傷被告左額，被告倒地休克數秒後，才被帶入報案室搜身及搜袋。防暴警員王立聰承認曾在升降機大堂搜身，但否認施襲，稱被告不慎跌倒受傷。

當日有人在警署外擲物

裁判官今分析指防暴警員的證供不合理。該警解釋，因警署門口附近有人投擲雜物，而且升降機大堂有空間放置背囊，遂在該處搜身。惟裁判官指出，升降機大堂與搜身室只隔兩道門，警員理應直接入報案室搜身。

官質疑被告怎會鎖上手銬下在警署內逃走

此外，警員供稱被告突然擺動身體欲向前走，因而跌倒。裁判官就認為，被告當時顯然意會到自己身在警署，質疑他怎會在被鎖手銬、單人匹馬的情況下試圖逃走，法庭亦不解被告為何要向前走。裁判官指警員所述的場面及經過不合理，拒絕接納其有關追捕以及在大堂調查的證供，裁定抗拒警務人員罪不成立。

鐳射筆並不方便照明

至於被告的說法，法庭同樣不予信納，指警員若無故揮棍襲擊，也應該不會在相對開放的位置動手。被告自辯時聲稱鐳射筆是日常工作時用以照射貨物，並指案發當晚與朋友相約吃飯，故此在太子站附近等候。裁判官則指出用鐳射筆照明並不方便，被告供稱等候朋友的時間亦前後不一。

未能推斷帶鐳射筆的唯一意圖是傷人

裁判官續道，當時塗鴉警署外牆的疑犯只有一人，該人並非被告，而作供的警員也無提及其他針對警方的活動。法庭裁斷當時沒有人聚集示威，且無證據顯示被告曾與警員對峙。由於未能推斷被告攜帶鐳射筆的唯一意圖是用以傷人，法庭裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪亦不成立。

案件編號：WKCC2284/2020