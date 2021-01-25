科興疫苗未出第3期報告　坊間倡改購國藥　港大孔繁毅：國藥都無

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-01-25 16:15

港府訂購的其中一款新冠肺炎疫苗為內地科興疫苗，以滅活技術開發，原先最早本月（1月）抵港，但期望落空，而且遲遲未公布第三期臨床報告。有專家日前建議，倘科興下月中都未公布報告，就要尋求另一款同技術的疫苗。

不過港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅指出，科興已完成研究只欠報告，值得等待其公布；又稱坊間不斷建議購買的內地國藥疫苗，其實都未公布第三期臨床報告。

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許樹昌建議以2月中為科興「死線」

港府疫苗顧問專家委員會成員、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌昨日（1月24日）稱，如果科興2月中都無法提交第三期臨床數據，政府可能要調整疫苗接種計劃，尋求另一款滅活疫苗。《香港01》已向食物及衞生局查詢，正等候回覆。

委員會另一名成員孔繁毅教授認為，無法有硬性時間線劃線，科興已經完成第三期臨床研究，目前正整合數據，期望一個月內可以完成並提供至權威的醫學雜誌，「要畀啲時間佢，其實依家時間好短，以往第三期報告有半年時間整合」，又稱現時只有輝瑞／BioNTech、莫德纳已公布第三期報告，牛津/阿斯利康疫苗都要再擴大研究。

孔繁毅期望，科興疫苗一個月內有第三期報告，並向權威醫學雜誌提交。（資料圖片／梁鵬威攝）

國藥疫苗無第三期報告 一樣未能在港使用

至於同樣使用滅活技術的內地國藥疫苗，已經在內地開始注射。孔繁毅稱該疫苗都未有第三期報告，跟科興一樣未能在香港使用，「（國藥疫苗）有在內地做研究，可能『中國疾病預防控制中心』認為有當地數據便可以開始接種，香港就要有經同行審閱的第三期報告才開始。」

孔繁毅不認為科興疫苗現時太影響本港接種計劃，「本身都預咗3月頭先開始，中間有農曆新年假期，（現時）要準備好儲存疫苗問題，每一區人手調配經周詳安排，情願慢少少但準備充足啲。」政府會設立至少18個社區接種中心，醫院管理局行政總裁高拔陞早前已稱，當局7個聯網都會各承接一間中心營運。據了解，衞生署都會營運一間接種中心。

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