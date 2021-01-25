新冠肺炎｜警告注射疫苗後仍會播毒　英副首席醫療官︰傳播鏈繼續

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-01-25 01:00

英國副首席醫療官文心（Jonathan Van-Tam）1月23日警告，已接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的人，仍然可能把病毒傳播給其他人，應該繼續遵循防疫封鎖措施。

文心當天在《星期日電訊報》（Sunday Telegraph）撰文，稱「疫苗為我們帶來希望，但我們依然需要遵守（防疫封鎖）規定」，「疫苗（向我們）提供擺脫新冠疫情的方法並（讓我們）回到我們認識的生活，但是感染率仍然需要降低」。

他強調科學家「尚未知道疫苗對（病毒）傳播的影響」，又稱沒有一種疫苗百分百有效，因此不能保證民眾能100％受到疫苗保護。

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英國牛津大學（University of Oxford）及藥廠阿斯利康（AstraZeneca）合作研發的疫苗，以及美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）和德國生物新技術公司（BioNTech）合作研發的疫苗，均需接種2針。 以色列有人接種第一劑疫苗後確診，引發學者關注全體民眾接種疫苗的效果。

文心說：「即使接種完2針疫苗，你仍可能把新冠傳染給其他人，且傳播鏈將繼續。」

英國23日新增33,552宗確診病例，累計增至3,617,459宗。死亡病例新增1,348宗，增至97,329宗。衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）24日指，該國已出現77宗南非變種病毒及9宗巴西變種病毒。