長沙灣旅遊健康中心醫生確診　關閉14日　同層兩白事辦事處停3天

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-25 23:40

本港第四波新冠疫情況持續，衞生署今日（25日）表示，長沙灣政府合署的旅遊健康中心有一名員工確診，中心即日暫停服務，並將關閉14日；而與中心相連的火葬許可證辦事處（九龍）亦即日暫停服務，將關閉３天。此外，入境事務處亦表示，基於公共衞生考慮，轄下同層的九龍死亡登記處，亦將關閉3天。

衞生署今日表示，長沙灣政府合署一樓的旅遊健康中心，有一名員工確診新冠肺炎。（資料圖片）

火葬許可證辦事處關閉3天

衞生署今日表示，長沙灣政府合署一樓的旅遊健康中心（九龍），有一名員工確診新冠肺炎。中心已即時關閉，以進行徹底清潔和消毒，將繼續關閉14天。診所職員會聯絡已預約人士另作服務安排。至於與中心相連的火葬許可證辦事處（九龍）亦已即時關閉，並將繼續關閉３天。

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確診者為衞生署醫生 曾向今日確診中醫求醫

衞生署指，確診員工為醫生，最近一次當值日期為1月23日上午，當值期間檢測的體溫為正常，工作時亦有佩戴外科口罩，並保持適當社交距離。他其後於同日感到不適，採集深喉唾液樣本後，檢測結果為陽性。此外，他於1月18日求醫時，曾接觸一名今日確診的患者。

衞生署續指，衞生防護中心已對個案展開流行病學調查及接觸者追蹤的工作，中心已安排與確診員工共同當值的職員在家工作，並接受病毒檢測。衞生署稱，高度關注疫情情況，期間一直嚴格執行各項防疫措施，包括為員工提供口罩和其他防護裝備、加強工作環境的清潔和消毒，以及再次提醒所有員工須注意個人衞生，並時刻提高警覺。

衞生署今日公布，該署一名醫生早前到筲箕灣天悅廣場向中醫鍾金全求醫，鍾是今日73宗確診者之一。衞生署醫生下午時初步確診，料今晚覆檢確診。

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九龍死亡登記處關閉3天

而入境事務處亦表示，因得悉旅遊健康中心（九龍）的員工確診，因此基於公共衞生考慮，轄下同層的九龍死亡登記處，已即時暫停服務，並將繼續關閉3天。

入境處指，已按衞生防護中心指引，即時安排徹底清潔和消毒，以及安排該登記處所有員工接受病毒測試，須在家工作直至檢測結果呈陰性。若市民如有需要，可選擇前往港島死亡登記處辦理死亡登記，地址為灣仔胡忠大廈18樓，或於辦公時間內致電2961 8841查詢。

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