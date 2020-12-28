新冠肺炎｜HKTVmall青衣物流中心外判員工確診　26日最後上班

社會新聞
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新冠肺炎疫情持續，香港電視HKTVmall一名在青衣物流中心工作的外判員工確診，主要負責處理補貨及將貨品拆箱上架。該外判員工的工作範圍今明兩日停運，為貨品及貨倉全面消毒；即時停止青衣物流中心出貨，正在派送及準備派送的訂單亦被截回停止派送。

HKTVmall表示於今早接獲外判公司通知，該名確診外判工無需與其他部門同事或客戶接觸，工作期間一直佩戴口罩及手套，最後工作日期為12月26日。

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HKTVmall表示，患者在青衣物流中心工作，工作範圍於今明兩天暫停運作，為貨倉及貨品進行全面及深層消毒，所有全職及外判工均需接受檢測；於接獲通知後，已即時停止青衣物流中心的出貨，而正在派送及準備派送的客戶訂單，亦被截回停止派送，門市自取的訂單則會由同事進行消毒。

無與同事共膳　無同事列密切接觸者

此外，根據該名外判員工的工作性質無需與其他同事接觸，亦無與其他同事共膳，當局並沒有界定其他員工為密切接觸者。但其他同事需出示檢測報告為陰性，方可復工；公司稱會密切留意同事身體狀況，除提供足夠保護裝備外，會加強量體溫及分隔食飯區域等措施。

香港電視表示，商戶的貨品、急凍食品及新鮮食品等，由於經由屯門、葵涌及長沙灣物流中心處理，將不受影響。明天本來由青衣物流中心處理的客戶訂單，亦會轉由將軍澳物流中心處理。

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