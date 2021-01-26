新冠肺炎｜亞博館今起設免費中醫診療　中西醫結合為病人紓緩病情

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-26 09:20

亞洲博覽館社區治療設施內，年滿18歲的普通及輕症病人，今日（26日）起可自願參與免費中醫特別診療服務。醫管局總行政經理黃巧雲今早在電台節目表示，中醫服務主要讓有病徵、而不用食較重西藥的病人參與，讓他們紓緩病徵。她又指，醫管局並非要以中醫取代西醫治療，而是採用中西醫結合，中西醫都會為病人做評估，認為是恰當做法。

醫管局總行政經理黃巧雲。（資料圖片/李澤彤攝）

黃巧雲說，今次服務主要針對有病徵、而不用食較重西藥（如抗病毒藥等）的病人，讓他們紓緩病徵。

黃巧雲說，當病人使用服務前，要先經西醫轉介至中醫，然後中醫會視乎病人的臨床情況，再決定是否合適使用中醫診療服務。合適患者會先服用一些舒緩病情的西藥，再服用中藥。黃指，若病人對中藥敏感，或有蠶豆症等，都不會接收相關病人，中西醫都會為病人做評估，認為是適當的做法。

她又指，新冠病毒與感冒有部分地方類似，亦有不類似的地方，醫管局中醫團隊參照內地抗疫工作的文獻及報告，並曾與西醫團隊研究病人情況及用藥情況。新冠病人多數出現風寒化熱、氣陰養虛及夾濕的情況。

不鼓勵市民自行服用中藥

對於有關藥方可否推展到坊間，黃巧雲直言，不鼓勵市民自行服用中藥，因每人體質及感染病毒的情況都不同，呼籲市民若覺得不適，無論打算看中醫或西醫，都應該先求醫。