城大去年定新規則　退休教員損校譽可剝奪離職福利　限制進出校園

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-01-26 18:35

自反修例風波後，大學言論自由有收窄跡象。城大校董會去年三月底通過決議，若長期服務及退休教職員的行為涉影響大學聲譽，將會被取消離職福利，包括限制出入大學校園、不獲發醫療津貼等。 城大專業進修學院的高級講師、教協會長馮偉華表示，整個懲處程序不涉及聆訊，由高層直接作出決定，教員沒有上訴權利，形容是「人治」的方式」。他指，有個案退休前才接獲通知，被剝奪離職福利，校方交代理由「模糊」，「衰咩都唔知」，批評大學藉此要教員噤聲校園失言論自由。 城大回覆指，根據紀錄，至今只有少數個案不獲額外福利，涉及原因均是在職時績效長期處於低水平。

城大校董會去年三月通過決議，若長期服務及退休教職員的行為涉影響大學聲譽，將會被取消離職福利，包括限制出入大學校園、不獲發醫療津貼等。（資料圖片）

根據城大人事政策，凡在離職前在大學服務10年以上的教職員及其配偶，將獲簽發一張「城意咭」，可自由進出校園，享用大學包括圖書館、體育設施、膳食和停車場設施，校內保健中心及診所服務優惠，並獲發不超過1500元的醫療與牙科就診津貼等。

不過，城大校董會去年三月通過決議，若長期服務及退休教職員的行為表現未符合大學要求、行為涉影響大學聲譽、有違學術操守、涉及刑事罪行等，有機會被校方取消離職福利，不獲發「城意咭」。

教協會長馮偉華批評，城大新推出的教員懲處方法不涉聆訊，猶如「人治」，「好主觀，管理層唔鍾意，就可以取消福利。（資料圖片）

城大專業進修學院高級講師、教協會長馮偉華表示，有關的決議去年三月已生效，整個懲處程序不涉及紀律聆訊，由高層直接作出決定，教員沒有上訴權利，而影響校譽的準則虛無，形容是「人治」的方式，「好主觀，管理層唔鍾意，就可以取消福利。」馮偉華指，有個案退休前才接獲通知，被剝奪離職福利，校方交代理由「模糊」，「衰咩都唔知」。他批評，機制不尊重教員，「無人情味」，亦藉此要教員噤聲，令校園失言論自由。

城大：少數個案不獲發「額外福利」 因績效長期處於低水平

城大引述城大人力資源處處長鄒潔儀回覆稱，根據紀錄，至今只有少數個案不獲額外福利，而所有這些個案均是因為其在職時的績效長期處於低水平；而有關績效是由其系主任或直屬主管評核。

城大未有解釋為何收緊發放離職福利，但指出所有教職員在退休時按僱傭合約訂下的福利不受影響。校方續指，大學對退休及長期服務教職員提供的「額外福利」，例如退休後回到校園享用一醫療服務，形容「在世界上其他大學、機構非常罕有。 」