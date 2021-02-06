內地婦在果欄出售冒牌車厘子　官斥不法牟利對消費者不公囚2月

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-02-07 12:06

海關早前在油麻地果欄，發現有人疑用低價車厘子，冒充澳洲塔斯曼尼亞出產產的車厘子出售，一名41歲內地女子被捕後，再發現約196盒冒牌車厘子，內地女子在九龍城法院承認違反逗留條件，及出售偽造商標貨品等4罪。裁判官判刑時指，車厘子是港人喜愛的水果，涉案牌子亦受人港人喜愛，無良商人用冒牌貨代替牟利，對消費者不公，但被告返工兩天，連僱主是誰也不知，並要「攬拪上身」，獨自承認擔責任，最後判她入獄2個月。

被告陳美娜（41歲，售貨員），持「探親簽注」來港。她承認一項製造偽造商標貨品、兩項為售賣或任何商業或製造用途而管有偽造商標貨品，及一項違反逗留條件等4罪，涉及的車厘子市值約8萬元。

果欄臨時店舖外賣冒牌車厘子

案情指被告在本月4日，在油麻地石龍街地下一臨時店鋪，出售應用偽造一盒商標「43° SOUTH」的車厘子。被告又管有印上上述偽造商標的68盒車厘子，及在一店舖內，管有127盒相關車厘子。被告獲准今年1月12日至今年4月12日期間，以訪客身份留港，但違反入境處規例接受有薪或無薪的僱傭工作。

月領14400綜援稱要幫補家計

被告求情時稱，她與丈夫育有3名子女，丈夫因疫情失業，全家靠14,400元綜援維生，因臨近新年，被告遂找工作幫補家計。惟裁判官不禁稱：「有1萬4千綜援，生計好差咩？唔明點捉襟見肘。」又指出被告聘用了私人律師代表求情。

鄭官在判刑時指，車厘子是港人喜愛的水果，涉案牌子亦受歡迎，無良商人的行為對消費者不公道，但未能得悉被告如何被聘用或誰是僱主，被告返工兩天，僱主是誰也不知，卻要獨自承擔刑事後果，考慮她認罪可獲扣減三分之一刑期，最後判她入獄2個月。

案件編號：KCCC 407/2021