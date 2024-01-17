塔斯曼尼亞車厘子｜塔斯車厘子防真偽4招　內行人6貼士點揀點保存

塔斯曼尼亞車厘子（塔斯車厘子）當造期為每年1-2月，一盒售價$500-$700，作為消費者，最想當然購入一盒最好吃的車厘子，不過如何揀選品質好的車厘子？食用前又該如何清洗？如何保存才可保留其鮮味？

攝影：龔嘉盛、黃寶瑩



塔斯曼尼亞車厘子（塔斯車厘子）的當造期為每年1-2月。

塔斯曼尼亞車厘子7大品種 以「Lapin」品質最佳

塔斯曼尼亞車厘子（塔斯車厘子）每到新年期間便成了當紅水果，因它大粒、爽脆、濃甜而受到不少吹捧。市面上的塔斯車厘子分為7個品種，單以品種（Variety）劃分的話，則以產期為第四期的「Lapin」品質最佳，亦是最受香港人歡迎的一個品種。

按圖看塔斯車厘子7個品種及各種特色：

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1. Sylvia：屬於早熟品種，果皮深紅，酸甜平衡又多汁。

2. Lapin：屬於中熟品種，甜度高，肉厚多汁，咬落有韌性。

3. Regina：屬於中熟品種，甜度高，肉豐且抗裂性佳、耐儲存。

4. Sweetheart：外型呈心形，皮薄，酸甜平衡，清香爽脆。

5. Sweet Georgia：甜中帶酸，結實飽滿。

6. Staccato：屬於晚熟品種，甜度高，肉脆多汁。

7. Sentennial：屬於晚熟品種，酸甜適中，果皮深紅有光澤，緊實鬆脆有韌性。



如何揀選品質好的車厘子？

市面的塔斯車厘子有盒裝及散裝的塔斯車厘子出售，前果臨門營銷部主任Christine Kwok建議，最好是一整盒購買，因車厘子到港後他們會再一次作出篩選，把狀態不好的抽出，而且一整盒購買更可避免「溝貨」不過如是購買散裝車厘子，亦可能留意以下3大條件：果梗、色澤、質感，從而選擇香甜車厘子。

若然購買散裝車厘子，可留意以下3要點：果梗、色澤、質感，從而選擇香甜車厘子。

按圖看香甜車厘子3大條件：

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鑒別鮮甜車厘子3重點：



1. 果椗顏色：果椗愈翠綠代表愈新鮮，相反啡黑色果椗代表已收穫了一段時間。



2. 表皮色澤：表皮帶有光澤感為至新鮮多汁；表皮帶有啞面感即已擺放一段時間。普遍而言，深色車厘子較為成熟多汁；淺色車厘子口感爽脆，不同品種的車厘子會導致果皮顏色及味道不一。



3. 車厘子質感：車厘子味甜帶微酸，代表車厘子味濃郁，具有肉感及少許爆汁質感較佳。



爆口車厘子不能吃？

塔斯車厘子分別有3種尺寸，32-34mm、30-32mm及36mm+，Christine指尺寸愈大的愈容易遇到「爆口」情況，即是車厘子底部或表皮有裂開部分，其實這是一個常見的現象，她比喻有如孕婦會產子過後有妊娠紋一樣，只要裂開的位置沒有發霉，清洗後一樣可以食用。

塔斯車厘子分別有3種尺寸，左起30-32mm（第1、2粒）、32-34mm及36mm+。

若車厘子底部有「爆口」情況，但未有發霉，需盡快食用。而「爆口」一定只有底部，其他位置一樣會有「爆口」機會，若「爆口」位置已有發霉跡象，則不可食用。

按圖看各種「爆口」及發霉情況：

新鮮車厘子如何清洗及保存？

網上曾經流傳一段車厘子被切開後發現有白色蟲子的片段，令人對車厘子的食用安全產生疑問。Christine稱避免以上情況最佳方法，便是購買有品質保證的果園出產，例如現在非常流行的「43 South°車厘子」。來至澳洲百年車厘子果園Hansen Orchards（漢森果園）的車厘子，由人手採摘，經過清潔、篩選、消毒等處理後，再空運到港，運輸過程無人手觸碰車厘子。

按圖看清洗及保存新鮮車厘子方法：

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進食車厘子前，只需把它在流水下沖洗便可。沖洗時不要摘去椗部，避免水中的雜質滲入果肉，進食時才摘去椗部。

保存新鮮車厘子方法

１ 車厘子保鮮期大概7天左右，建議購買愈遲到港的車厘子，保鮮期會較長。

２ 買回家後應存放在冰箱的蔬菜格，室溫會令車厘子容易發霉。

３ 如買盒裝的建議用回原裝膠袋把車厘子封好，存放在冰箱的蔬菜格。

４ 若然是散裝車厘子，保存前應把表面口分完全抹乾。其後可放進紙袋、不密封的容器或膠袋內，再存放存放在冰箱的蔬菜格。

５ 未經清洗並帶梗的車厘子可保存更長時間，建議吃吃多少就洗多少，不要一次過清洗

６ 清洗了的車厘子應晾乾，避免直接放在冰箱中變質。

如是購買有品質保證果園的車厘子，食用安全較有保證。（VCG）

防真偽4招！

塔斯車厘子屬貴價生果，因此不同品牌的塔斯車厘子都有自己的防偽特徵，以43 South°車厘子為例，Christine稱有2招可辨清真偽，避免買入假貨！

按圖看分辨車厘子真偽4招：

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塔斯車厘子防真偽4招

1. 盒面QR Code貼紙及「4wwwS」標誌。

2. 掃QR Code並出現認證版面。

3. 正貨產品編號為獨立編號，不會重複。

4. 正貨的包裝盒上印有3顆車厘子，車厘子的頂部有金色光澤、較有立體感。



Christine Kwok為前果臨門營銷部主任，今次就塔斯車厘子相關問題給予貼士及建議。