區議員助理向警掟水樽助示威者逃走　官指情況介乎搶犯　囚5星期

撰文： 林樂兒 最後更新日期： 2021-01-26 19:35

前年10月31日市民在元朗就721事件發起靜坐抗議，期間爆發警民衝突。區議員助理涉向督察掟水樽，令一名示威者逃脫警方追截，早前受審後被裁定阻礙公職人員罪罪成。裁判官梁雅忻今（26日）在屯門法院閱過求情信及背景報告後，相信被告不是為非作歹之徒，但指其行為介乎「搶犯」，情況嚴重，判處即時入獄5星期。

被告李梓豪（25歲）兩周前被裁定於2019年10月21日在元朗鳳攸北街阻礙執行職務的督察梁劍凱，而抗拒警務人員以及攜有鐳射筆的控罪則不成立。

被告非為非作歹之徒

裁判官閱過由被告母親、同事、香港及台灣友人等撰寫的數十封求情信後，指眾人對他讚賞有加，形容他為人善良、熱心助人。她又引述背景報告，指被告強項不在讀書，但有好好培養跳舞的興趣、往台灣升學，相信他絕非欠缺目標、為非作歹之徒。

須傳遞保障警方執法訊息

裁判官續指，被告向警方投擲水樽，令一名女子得以逃走，行為介乎「搶犯」，情況嚴重；除了懲罰被告外，判刑亦須傳遞保障警方執法的訊息。她籲被告反思所為，並指只有他本人才知道自己是否真誠後悔。

法庭亦說明控方以《警隊條例》起訴阻差辦公罪，而非《侵害人身罪條例》，故最高刑罰為監禁半年。她以6星期作量刑起點，考慮到被告初犯以及求情信的評價，減刑1星期，最終判囚5周。

被告初犯知錯

辯方求情時引述信件，稱被告自小懂事、為人善良、樂於助人。他指被告初犯並知錯，事業方向也受案件影響，雖然悔意遲來，但盼法庭輕判，讓他可受惠於《罪犯自新條例》。對於裁判官指出被告向感化官的解釋與片段不符，辯方表示事隔逾一年，被告記憶可能有誤，重申他承認向警方扔水樽。

案件編號：TMCC2079/2019