新冠疫苗｜BioNTech由德國廠製　48小時可抵港　港設中央儲存倉

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-01-26 22:16

新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局局長昨天對「復星醫藥／德國藥廠BioNTech」的新冠疫苗「復必泰」批出認可，可以在香港作緊急使用。 復星醫藥及BioNTech今天（26日）舉辦聯合發布會，BioNTech首席執行官兼聯合創始人Ugur Sahin指，至今未有發現挪威的死亡事件與疫苗接種有直接關連。復星醫藥高級副總裁回愛民就稱，會收集全球不良反應事件，作月度、季度總結，並報告給港府。 復星醫藥香港執行首席代表羅紫君就稱，所有供港疫苗均在德國生產，48小時內可以由德國運送到香港，抵達香港機場後，物流公司會送疫苗到一個中央儲存倉，倉內配備攝氏負75度的冷藏櫃，亦有後備冷藏箱，以備不時之需。

BioNTech於德國生產供港的疫苗，涉及2個德國廠房，分別位於Mainz及Marburg。 （BioNTech提供）

BioNTech首席策略官Ryan Richardson表示，供港疫苗由德國直接生產，涉及2個德國廠房，分別位於Mainz（美恩茨）及Marburg（馬爾堡），而支援廠房就是位於布雷納的Dermapharm廠房及位於勞普海姆的Rentschler Biopharma廠房。

復星醫藥香港執行首席代表羅紫君表示，所有供港疫苗都在德國生產，每次由德國運送到香港，只需48小時便可送達，抵達香港機場後，物流公司會用約1.5小時把疫苗由機場送去中央儲存倉，倉內配備低溫、超低溫的冷藏櫃，即達到攝氏負75度，而中央儲存倉亦有24小時溫度監測、經核證的警報系統，也有後備冷藏箱，以備不時之需。

復星醫藥香港執行首席代表羅紫君表示，所有供港疫苗都在德國生產，每次生產後48小時內會運送到香港。 （復星醫藥提供）

羅紫君稱，每天或每隔一段時間獲悉政府對疫苗的需求後，復星就會根據所需的數量開始解凍疫苗，把疫苗由攝氏負75度的冷藏櫃轉到攝氏2至8度的冷藏室，解凍3小時後開始包裝，期間會檢查包裝的材料、進行紀錄、貼上到期日的標籤，以及點算數量，再把疫苗放進攝氏2至8度的冷凍箱，預備運送到接種地點。她表示，冷凍箱外會配有紀錄溫測儀，運送過程中會確保符合2至8度的標準。

復星醫藥表示，所有供港疫苗都在德國生產，每次由德國運送到香港，只需48小時便可送達。 （復星提供）

羅紫君稱，BioNTech是負責疫苗的生產，而復星就負責中央儲存、運送，但她未有透露哪些公司協助在港的疫苗儲存及運送。復星醫藥董事長兼首席執行官吳以芳表示，外國曾有醫護人員為市民接種幾倍份量的疫苗，令復星意識到為醫護培訓是十分重要，未來會培訓醫護如何正確使用疫苗。

BioNTech首席執行官兼聯合創始人Ugur Sahin指，至今未有發現挪威的死亡事件與疫苗接種有直接關連。 （BioNTech提供）

對於挪威有長者接種疫苗後死亡，Ugur Sahin表示，疫苗現時提供予數以百萬計的人接種，該公司會繼續觀察，評估這些事故與疫苗之間的關聯，但稱因為評估仍在進行，他不能公開評論，惟又指挪威的事件暫時未見與疫苗接種有關。

他稱，已評估了超過20種變種病毒對疫苗的影響，中和反應大多相似，而英國變種病毒就令疫苗的中和反應減少20%，但他認為不是一個顯著的數字。而對於南非的變種病毒，BioNTech未發布數據，應該本周內會處理相關工作。他續稱，在接種第一劑疫苗後的第12天已開始見到有保護力產生，而在接種第二劑的7天後保護力上升至95%。

復星醫藥董事長兼首席執行官吳以芳表示，外國曾有醫護人員為市民接種幾倍份量的疫苗，令復星意識到為醫護培訓是十分重要，未來會培訓醫護如何正確使用疫苗。 （復星提供）

如在香港發生嚴重不良反應 會分析及通報港府

復星醫藥高級副總裁、全球研發中心總裁兼首席醫學官回愛民博士指，復星設有藥物警戒系統，如在香港發生嚴重不良反應事件，會第一時間分析及通報港府，亦會收集全球不良反應事件，作月度、季度總結，並提交給港府。他又指，內地有960多人接種了兩劑疫苗，第二劑接種至今最少半個月，未見有嚴重不良反應，大多是肌肉痛、疲勞、頭痛，「一兩天就過去」，情況與海外數據一致。

復星醫藥高級副總裁、全球研發中心總裁兼首席醫學官回愛民博士指，復星設有藥物警戒系統，如在香港發生嚴重不良反應事件，會第一時間分析及通報港府。 （復星提供）

對於BioNTech近來減少向歐盟發貨，供應似乎有短缺的情況，BioNTech首席策略官Ryan Richardson稱，過去數個月已積極提升供應能力，本月宣布2021年的產能目標由13億劑增加至20億劑，未來亦會繼續擴大網絡的產能。他又稱，該公司決定在德國廠房為中國市場生產疫苗，因為是最快捷的方法，可以加大供應，但亦會考慮在內地成立生產設施，正與復星評估可行性。

BioNTech首席策略官Ryan Richardson稱，BioNTech在2021年的產能目標由13億劑增加至20億劑。 （BioNTech提供）

回愛民稱，BioNTech的疫苗於去年11月下旬在內地開展第二期臨床試驗，有960多人接種了兩劑疫苗，復星計劃把這項數據，連同BioNTech在國外的第三期臨床數據交予國家藥監局，尋求在國內註冊上市，亦正與藥監局探討不同形式的認可安排，希望盡快在內地使用BioNTech疫苗。