【新冠肺炎】政府的新階段要務——增加市民對疫苗的信心

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-01-26 17:34

政府周一（25日）認可復星醫藥與BioNTech合作的新冠疫苗（「復必泰」疫苗）在香港緊急使用，料2月下旬展開接種。但要通過疫苗達成群體免疫，疫苗覆蓋率要達到七成或以上，這不但考驗政府的疫苗競購進度，也很取決於多少市民願意接種。

政府周一宣布，已根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》，認可復星醫藥與德國藥廠BioNTech合作的「復必泰」疫苗在香港緊急使用。目前這批疫苗正在進行安全和品質測試，將於2月下旬由德國運抵香港並展開首批注射。而訂購的另一批牛津AstraZeneca疫苗則預計在下半年到貨。至於原本預計會最先到貨的國產科興疫苗則因臨床報告一再拖延，暫時未知投入使用時間。

疫苗專家顧問委員會全票通過，支持本港引入BioNTech疫苗在港使用。(余俊亮攝)

接種前準備功夫不少

疫苗到貨的時間表有了，政府新階段的重要任務就是讓市民有信心接種疫苗，讓這些疫苗能夠用得其所。英國民調機構YouGov在12月30日至1月5日曾訪問1035名香港市民，當中只有約半受訪者願意接種疫苗。中大醫學院的調查更差，僅37.3%受訪香港成年人願意接種。當然，目前疫苗未到，市民出於未知會更大保留，民調難以作準。但當局亦應了解市民究竟在抗拒什麼，接受度受什麼因素影響，為即將開始的接種計劃做好準備。

民眾的質疑一方面自然與疫苗的質量有關係，即疫苗的有效性、臨床副作用比例、疫苗產地的醫藥信譽等。中大的疫苗接種信心調查顯示，逾六成受訪者認為疫苗產地、臨牀測試少於5萬人等，均會降低對該疫苗的接受程度。

政府目前公開不少數據，交代選擇疫苗的原因比如周一提到獲批准使用的疫苗，當局掌握其最新臨床數據、安全更新報告、藥廠生產每批疫苗的品質證明文件等。原本應最先使用的科興疫苗亦因數據報告未更新，暫時未有預期接種日期。除了繼續提升各類疫苗的臨床數據、安全報告的公開度，政府還可以邀請較認名的專家學者公開講解疫苗的臨床表現、安全性等，讓市民透過增加認識以增加信心。

在中国科兴生物研制的CoronaVac疫苗已送往土耳其及印尼等地之际，中国也在引进外国疫苗技术。俄复星医药传与德国BioNTech组成合资公司，在中国建设生产基地，生产新型冠状病毒肺炎mRNA核酸疫苗。图为土耳其卫生部提供的照片，可见CoronaVac在12月30日运抵安卡拉。（AP）

應務實取得社會信心

除了藥廠本身提供的臨床數據，疫苗在本港接種後的數據和反饋也與本港市民的接種信心息息相關。因此倘若能募集到足夠數量的自願者先進行接種，又或提供足夠的誘因讓一批市民進行首批接種，同時建立公開平台讓首批注射者可反饋注射後的狀態讓其他市民了解等相關數據和情況等。當數據足夠龐大且反響良好的情況下，自然增加其他市民的接種動力。比如多個醫護團體的電子問卷顯示，醫護人員對疫苗的接受度較高，接近八成。又比如對於有外出需求的商務人士、留學生等，本身對疫苗的需求較普通市民高，倘若政府再有出行優惠等合理誘因，或也能提高他們的參與率。屆時，當本港有了第一批數據，且反響良好，則有望帶動整體注射率的提高。

另外，中大的調查報告也顯示對疫苗的接種信心與年齡有關，25至34歲年齡組別接受程度最低，僅24.4%，而65歲以上長者接受度最高，達47.6%。由於在反修例運動後，不少年輕人對政府信心全失，日前中大亦有研究指出，9成受訪高中生對政府無信心，這或顯示疫苗接受度與市民對政府的態度也有密切有關。這雖不是一時半刻可解決的問題，但卻是必須解決的問題，因此政府必須改善與社會的溝通，展現傾聽民意的誠意，讓疫苗推廣和各項防疫政策，甚至整體的公共施政不至於事倍功半。