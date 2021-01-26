工聯會促擴大運輸業界檢測　讓司機優先接種疫苗

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-01-26 15:36

疫情持續下百業蕭條，往來中港兩地的運輸、本地公共交通業亦大受打撃。工聯會立法會議員郭偉强今日（26日）聯同多個運輸業界會見運輸及房屋局局長陳帆，要求局方考慮為專營巴士員工及境內航線船員作病毒檢測，及要求將中港運輸司機及專營巴士員工納入優先接種疫苗群組。 海港運輸業總工會副主席范強表示，先後有兩間船公司有感染，希望局方為船員作定期核酸檢查。他提到，早前有人在船上飲食不戴口罩令乘客不安，船員調停亦成為磨心，建議局方禁止車廂及船艙內飲食。

范強表示船公司曾貼出呼籲乘客不進食的標示，但有乘客向運輸署報訴，船公司亦試過報警求助，但警方亦表示沒有辦法，因認為法例沒有禁止乘客在船上飲食。

郭偉强表示，目前政府為的士司機提供檢測，但指巴士司機、船員等都沒有安排。他指，公共運輸業關係市民出行的福祉，故就業界安全及面對的困難，希望局方交代如何處理，同時要求政府盡快推出失業援助金。

航空業界放無薪假收入跌出最低工資 促政府推停工津貼

香港民用航空事業職工總工會主席李永富表示，航空業一共有近萬人被裁，影響不少家庭收入，強調航空業收入非特別高，不少人放無薪假後，已跌出最低工資，希望政府考慮以停工津貼扶持，並就機管局及僱員再培訓局開辦培訓課程並為業界增加津貼，讓他們為日後「三跑」開通做好準備。他建議政府為機場員工作一次大型檢測，同時考慮優先為機場員工接種疫苗。

倡巴士車廠及大站設唾液檢測收集點

汽車交通連輸業總工會第一副主席張子琦建議政府，在車廠及大的「站頭」收集唾液測試，方便專營巴士司機的工作更份。他另外提到，近期巴士經營者已開始刪減部門，例如龍運巴士已取消辦公室，將各部門被分散於九巴公司內，公司又要求巴士車長放無薪假，減少班次令乘客迫在同一車廂內，增加染疫風險。他會面時問陳帆可否使用「專營巴士豁免隧費道基金」支援業界，認為陳帆反應正面，但在補貼方面較少回應。

郭偉强指，理解政府對運輸公司並無實權，但希望他們運用政府角色游說，希望未來交通復常後可以應對，獲陳帆表示可以考慮。