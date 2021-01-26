新冠肺炎｜西營盤機舖轉型蘭花特賣場　店員憂蘭花售罄後再度失業

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-26 20:39

本港第四波新冠肺炎疫情持續，遊戲機中心、卡拉OK等娛樂場所，自去年12月初至今已停業逾50日。同時農曆新年將至，早前政府一度因應疫情取消年宵市場，有年宵檔主當時表示將搬進街舖。西營盤正街今日（26日）有機舖突然化身成蘭花特賣場，價格由300至1,000元不等，吸引不少街坊進店選購。但店員透露，自遊戲機中心關閉失去收入，擔心蘭花售罄後將再次失業，「冇㗎喇，呢個年紀點會搵到工，後生都冇工返啦。」

蘭花特賣場保留原有機舖格局

「GAME 328」遊戲機中心位於熙來攘往的西營盤正街，然而受疫情影響，店舖或為求一線生機，看準接下來農曆新年的市場，數日前化身成「蘭花特賣場」。記者於現場觀察，發現店舖並無重新裝修，保留原有的格局及設施，多盆蘭花更整齊排放在貼上「壞機」的遊戲機桌面，別有一番風味。

而蘭花的品種豐富，價格由300至1,000元不等，如6枝黃金甲售828元、3株小梅花售388元、8株粉嶺售1068元、一盆安娜售1068元等，共有逾20盆蘭花，吸引不少下班的街坊進店選購。此外，花盆上的貼紙印有簡體字，估計該批蘭花或來自中國內地。

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店員︰今日生意額約數百元

現年64歲的店員陳先生表示，由於政府勒令遊戲機中心停業，因此已失業多日，惟店主近日再次聘請他作為店員，「一腳踢」負責賣花及收銀。他估計，當蘭花售罄後將再次失業，「冇㗎喇，呢個年紀點會搵到工，後生都冇工返啦。」

問到為何店主忽發其想改賣蘭花，他感嘆香港租金昂貴，推斷店舖在停業後失去收入，反問「而家點交租啫？」他並指，雖然蘭花的生意貌似不錯，但購買的顧客屈指可數，今日僅得數百元的生意額，「問就多人問，但係又要講價先肯買。」

▼1月26日 圍封碧街15-27號和東安街3號情況▼