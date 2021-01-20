年宵翻生｜政府朝令夕改花農斥添亂：將我由天堂掉落地下無法企身

撰文： 胡家欣 林穎嫺 最後更新日期： 2021-01-20 11:26

政府昨日突然宣布如期舉辦新年年宵市場，每個場地攤檔減半，並設人流管制，會以抽籤形式分配攤檔。原本投得14個年宵市場花檔的花農李永強，今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時批評，政府處理添亂，「將我由天堂掉落地下，無辦法企到隻腳落去。」他指，早前宣布取消年宵後，已在各區斥資租鋪，每個鋪位租金由4萬至17萬不等。當局的最新安排下，他抽到3個年宵攤檔「無法唔要」，正苦惱如何將花賣出，「希望用工作消磨腦袋唔開心、難諗嘅問題。」

▼2020年維園年宵情況▼

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花農李永強表示，早於11日前收到食環署電話通知，宣布取消新年年宵花市，令其大失預算。為免損失慘重，須急忙在各區尋覓鋪位賣花，並已簽約承租，鋪位面積由20呎至200呎，每個租金由4萬至17萬不等。豈料當局昨宣布復辦年宵市場，批評政府做法「添亂」，「將我由天堂掉落地下，無辦法企到隻腳落去。」

李永強指，同意有限度重開年宵，會比完全取消較好，「無辦法之中嘅辦法，無可奈可接受，」他亦促政府要多向市民宣傳，分流於不同時段到花市。李指，他原先合共投得14個年宵攤檔，但經抽籤後，只獲分配3檔。他坦言會繼續到年宵開檔，但形容攤檔「食之無味」，位置分布亦分散，未知如何卸貨，亦苦惱如何將花賣出。李說：「希望用工作消磨腦袋唔開心、難諗嘅問題。」

返朝六晚十二 拒出席食環署下午會議

李永強又表示，昨晚11時收到食環署電話通知，要求今日下午3時在上環開會。他指，已拒絕出席，「作為一個返朝6晚12嘅農夫，如何抽空去聽一個未有作實、一個好普通話題嘅會議？」

▼去年11月17日維園年宵市場競投情況▼

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料生意較往年「差好多」

寶山園藝負責人潘澤坤指，當局早前公布取消年宵時，一眾花農均感到很徬徨，紛紛思考出路，有人已租舖賣花，至日前政府透露會復辦花市，昨日急速宣布決定，認為現時能勉強接受，起碼比毫無銷售點好。他批評，當局處理十分混亂，令花農十分忐忑，花農欠缺途徑賣花，生計大受打擊。對於賠償，他慨嘆「賠得幾多」，認為最好的做法是讓他們繼續售賣年花。

潘澤坤坦言，年宵復辦後，攤檔減少一半「肯定有影響」，要安排相應貨量。他又指，現時街頭人煙稀少，市民賞花和買花意欲大減，雖然仍有一定需求，但預料生意將較往年「差好多」，希望市民做好防疫措施後會外出買花。對於當局呼籲市民「快買快賣」，減少在市場停留，潘坦言「都難啲架喇」，形容花是「心頭好」，要選擇心中理想的花卉和桔，要「慢慢揀」。

有市民反對復辦年宵 或令疫情反彈

觀眾徐太太反對當局復辦年宵，直斥當局「睇唔到人賞花的心態」，若花市重開，市民駐足賞花，直言肯定會亂，人流亦會非常密集。她反問當局「人命更緊要，還是去happy緊要？」

她批評政府朝令夕改，質疑當局未有考慮更多資訊便下決定，或令疫情反彈。亦有觀眾指，日後將在球場舉辦年宵，例如荃灣沙咀道運動場，惟不少球場正用作檢測場地，當局到今未有公布會將檢測站遷到何處，促請當局盡早安排、及早通知市民。