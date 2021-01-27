油麻地封區｜區議員批現場消息不清　突襲「玩殘」街坊、工作人員

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-27 12:45

油麻地碧街和東安街指明「受限區域」昨晚7時（27日）突被政府圍封進行強制檢測行動，至今日清晨約6時完結。有油尖旺區議員李偉峰批評，圍封後工作人員安排三幢大廈住戶同時落樓檢測，即使剛完成強檢的順豐大廈住戶亦不例外，安排混亂，不少市民反映擔心過多人聚集會有傳播風險。另一區議員余德寶亦批評昨日是「玩殘」街坊及工作人員，促政府日後預告圍封時限及檢測安排，讓市民有心理準備。

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油尖旺（富柏）區議員余德寶今日在商台節目《在晴朗的一天出發》指出，昨晚政府封區強制檢測的行動相當「突襲」，情況混亂，形容是「玩殘」街坊及工作人員。他指，昨晚約７時圍封後，花約兩小時處理違泊車輛、設置帳篷等工作，期間區內未見任何大型廣播或通知，不少店舖仍在營業，警員更要求欲返回圍封區域的市民出示住址證明才獲批回家，直言做法不合理。

他期望政府日後若有意封檢，應同日較早時間預告圍封的安排及時間，說明圍封時限及清晰講解，讓市民有心理準備。

油麻地碧街和東安街指明「受限區域」昨晚7時（27日）突被政府圍封進行強制檢測行動。（張家豪攝）

李偉峰：三幢大廈住戶同時落樓排隊檢測 憂有播毒風險

油尖旺（富榮）區議員李偉峰亦在同一節目批評，昨日被封檢的包括剛完成強檢的油麻地順豐大廈住戶，即使持陰性檢測結果者都要再接受檢測，加上現場無官員或正式廣播預告圍封時間及安排，消息不清，亦無分流多幢大廈住戶，全數住戶都要落樓等，他形容做法是「軍管式檢測」，不少居民擔心排隊有傳播風險，令市民徬惶無助。

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