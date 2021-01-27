樂善堂宋皇臺過渡屋提供110單位　今起可申請料爭崩頭　3月中截止

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-01-27 14:27

九龍樂善堂前年獲關愛基金撥款資助下，開展宋皇臺道及土瓜灣道交界組合屋項目，預料今年3月竣工，第二季可陸續入伙。樂善堂今（27日）表示，相關項目能提供110個過渡性社會房屋單位，主要為2人單位，項目即日起接受申請，至3月15日截止，租期不短於兩年，基本申請條件為輪候公屋3年或以上，居住環境惡劣等家庭，若家庭成員有18歲或以下兒童優先。

樂善堂宋皇臺道組合屋項目將能提供110個過渡性社會房屋單位，當中主要為2人單位。（九龍樂善堂提供）

樂善堂今（27日）表示，宋皇臺道組合屋項目將能提供110個過渡性社會房屋單位，當中主要為2人單位，面積約180平方呎，地下亦設有2個無障礙單位，面積約240平方呎，租期不短於兩年，估計至少220人受惠。

此過渡性房屋項目即日起接受申請，截止日期為3月15日，項目基本申請資格為現正輪候公屋3年或以上、居住環境惡劣等的家庭，綜援家庭或低收入家庭優先。至於租金標準方面，綜援家庭為租金津貼上限；低收入家庭則參考綜援租金津貼，合資格家庭經審查後亦可獲發津貼。

宋皇臺道組合屋項目今日起接受申請，基本申請資格為現正輪候公屋3年或以上、居於惡劣環境等的家庭。（九龍樂善堂提供）

新冠肺炎疫情下，本港經濟遭受重創，不少基層家庭面臨失業或開工不足，令他們生活百上加斤，樂善堂總幹事劉愛詩預料，今次社會房屋之申請會較以往踴躍，今次項目除了為基層提供安樂蝸，項目更設有共享休憩空間，定期舉辦家庭活動，並對外開放，促進社區共融。機構更會透過膳食、醫療、就業及家庭輔導等支援，協助受影響的家庭。

樂善堂前年在運輸及房屋局過渡性社會房屋專責小組的協助下，開始籌備宋皇臺項目，及後獲得關愛基金撥款6,056萬元資助，至去年中旬動工，預料今次3月竣工，第二季能陸續入伙。

此項目樓高3層，採用組裝合成建築法興建，能提供110個單位，每個單位設有獨立洗手間及浴室，以及獨立廚房連廚櫃。項目建築以環保和綠化為主題，綠化空間佔整體建築面積20%，除了保留原有大樹外，更會在樹下建立綠化花圃區，以及共享及休憩空間。樂善堂表示，將於共享空間舉辦以環保及組裝合成建築法為題之家庭和社區活動。