黃馮律師行遭暫接管　合夥人要求「解凍」部份資金處理交易被拒

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-01-27 16:38

黃馮律師行疑因有前文員挪用客戶款項，遭香港律師會暫時接管。該律師行其中一名合夥人早前申請司法覆核，要求推翻接管的做法，而律師需重新考慮合夥人提出的方案。該名合夥人亦申請臨時命令，要求在處理覆核前，先「解凍」部份資金和文件，讓一名律師處理客戶去年12月至本年2月的交易轉讓，今(27日)在高等法院處理。法官聽取陳詞後，未有批出臨時命令。

申請人為伍永雄，答辯人為香港律師會，黃馮律師行的另一名合夥人阮國強被列為利益關係方。

申請人稱不涉虧空款項

申請人的律師陳詞指，律師會經調查後，指黃馮律師行的戶口內有2300萬元被虧空，及有一名前文員盜取客戶款項。惟申請人指，該筆款項非被虧空，而黃馮律師行亦按律師會要求，把2300萬元存入指定戶口。

至於前文員涉挪用客戶存款，申請人指該前文員並非盜取黃馮律師行戶口內的款項，而是疑要求客戶開出未有填寫收款人的支票，從而涉欺詐。

強調客戶資金未受影響

申請人強調，未有證據顯示現有客戶的資金受事件影響。而律師會現接管的做法，明顯效果欠佳。

此外，申請人亦呈上部份客戶的聯署信，訴說他們的苦況， 又批評律師會權力過大、欠透明度等。

律師會認為現階段不宜批臨時禁令

律師會回應時指，是次為律師會接管的個案中，規模最大。由於相關程序仍在進行，加上現時只有申請人的說法，認為不宜批出臨時命式。律師會又指，虧空一事可能只屬冰山一角。

法官聽取陳詞後，認為現階段不宜批出臨時命令。法官並排期於下月11日，處理司法覆核的申請許可。

案件編號：HCAL70/2021