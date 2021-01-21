黃馮律師行遭接管　合夥人求完成客戶交易被拒　求覆核律師會決定

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-01-21 18:25

黃馮律師行疑因有前文員挪用客戶款項，遭香港律師會暫時接管，其戶口亦遭凍結。該律師行的其中一名合夥人提出多個方案，處理手上客戶未完成的交易，但未獲律師會接納。他昨(20日)向高等法院申請司法覆核，指律師會接管的做法不合理。他要求推翻接管的做法，及要求律師會重新考慮其方案。

申請人為伍永雄，答辯人為香港律師會，黃馮律師行的另一名合夥人阮國強被列為利益關係方。

申請書指，黃馮律師行一名前文員於2019年涉挪用客戶約610萬元，律師會於2020年中調查黃馮律師行的賬目，指該行違反《律師賬目規則》，該行的客戶戶口中約2300萬元被虧空。

指電腦系統出錯 款項未有被虧空

申請人向律師會解釋，只是公司電腦會計系統出錯，相關款項沒有被虧空。申請人和阮又按律師會要求，把2300萬元存入指定戶口。

涉案客戶已獲賠償

申請人又指，前文員並非盜取黃馮律師行戶口的款項，而是涉在客人開出、但未填寫收款人的支票上，填寫自己的名字，再存入戶口。涉案客戶事後已獲賠償，並無損失。

黃馮律師行上月被接管，戶口即時凍結，大批客戶受影響並曾招開記者招待會講述情況。（資料圖片／黃舒慧攝）

提出多個方案均被拒

惟律師會仍於去年12月，接管黃馮律師行。雖然申請人提出多個方案，包括在律師會嚴格監管下，讓申請人處理公司和客人的戶口，以完成交易，或由另一名律師介入，但律師會均未有接納。

有逾700交易未完成

申請書提及，於去年12月23日至本年1月31日，黃馮律師行有逾700宗未完成的交易。而律師會接管的做法，黃馮律師行的客戶亦為受害人，他們未知何時才可取回款項，亦未能完成其交易。

已按要求存2300萬入戶口

申請人指，已按律師會要求，把2300萬元存入指定戶口和提交會計報告，惟律師會仍接管黃馮律師行。申請人指，律師會接管的做法是違反申請人的合理期望，亦是不合理。

申請人現要求，推翻律師會接管黃馮律師行的決定，律師會需重新考慮其方案。

案件編號：HCAL70/2021