律師會接管黃馮律師行凍結資金　張國鈞：逐單處理或需２年時間

黃馮律師行早前因違規遭香港律師會介入接管，多名苦主申訴指於該行的物業款項被凍結，涉及金額逾1億港元，律師行員工被逼遣散。立法會議員張國鈞今日（15日）在港台節目《千禧年代》表示，比起處理其他事務的律師行，黃馮律師行涉及很多樓宇買賣，涉及金額較大，認為逐單處理，或需要至少2年時間。

張國鈞指出，本港樓價位居全球首位，買樓是不少市民一生的最大投資和夢想，若因律師樓內部出現問題而導致市民置業夢碎，對他們而言並不公平。他說，黃馮律師行有較多的樓宇買賣個案，涉及金額較多。現在麻煩是，逐單處理解凍調查，大概要2年左右。他說若是對大數，知道客戶有多少錢存在律師樓，其後代理若有能力、人才處理的話，或許速度會很快，「逐個去對，可能幾年才能做。」

張國鈞會見黃馮律師行苦主。（張國鈞facebook）

張國鈞表示，現時無人照顧苦主利益，認為現在凍結，說要保障當事人利益，但認為今日無法將款項退還給當事人，他們將被追索、賠償，及至2年後再退還，意義已經不同。至於對該類事件有何意義，他表示首先要確保律師會有足夠人手去做，另外需要統籌苦主了解進度，疏導情緒、追蹤個案。